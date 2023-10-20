ابتداء من الثالث والعشرين من شهر أكتوبر في حرم المعهد التعليمي الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا وباختصار " KAIST" ، سيقام حفل تقاسم لحظات الفشل. يعتبر هذا المعهد أفضل معهد تعليمي في كوريا، وقد طوّر أفضل الطلاب الموهوبين ليصبحوا علماء في التكنولوجيا، لذلك لابد أن أغلب الطلاب يقضون معظم أوقاتهم في اليوم في المختبرات. حيث ينجحون في الاختبارات، لكنهم أحيانا يفشلون. ويهدف هذا الحفل إلى تقاسم خبراتهم الفاشلة في الدراسة والاختبارات والبحوث، من أجل التغلب عليها بدلا من الإحباط منها.

هناك خبرة لأحد الطلاب الذي ألغى خطة تجربة بسبب نقص المواد الكيماوية بمقدار 0.1 ملليمتر، وهي كمية قليلة جدا، ربما تساوي هذه الكمية قطرة واحدة، لكن بسبب نقص قطرة واحدة، لم ينجح في الاختبار، وتم تأجيل التجربة لأسبوع.

جاء هذا الحفل الذي سيمتد لمدة أسبوعين، بتنظيم مركز الفشل التابع لـ "كايست" لأول مرة منذ تأسيسه في عام 2021. حيث خلال عامين تقريبا، كان المركز يجمع أمثلة الطلاب الفاشلة من خلال التقاط الصور مع مذكرات الطلاب، وأقيم اليوم مع افتتاح فعاليات الحفل، معرض للصور.

ومن أجل الزوار الذين لا يستطيعون زيارة الحرم مباشرة، يخطط المعهد لعرض الصور التي يبلغ عددها 72 صورة مع مذكرات الطلاب، على موقع المعهد على الإنترنت.

وفي الأول من شهر نوفمبر سيُقام سباق للواجبات الفاشلة، بحيث يقف الطلاب الدارسون في "كاسيت" على المسرح لتقديم تجاربهم الفاشلة في الواجبات الدراسية، وفي الحياة أيضا. وستُمنح جوائز لمن يحصل على أكبر تأييد وتعاطف من قبل المشاهدين، يعني الذي لديه أكبر خبرة مؤسفة أو فاشلة أو مؤلمة، سيحظى بمكافأة.

وعلى هامش الفعاليات، سوف تقام ندوة بمشاركة خبراء في مجال الطب النفسي، من أجل تقاسم سبل معاملة التجارب الفاشلة بصورة صحية.