ترشيح جيمين وفرقة نيوجينز في 4 فئات في حفل توزيع جوائز بيلبورد

تم ترشيح المطرب "جيمين" عضو فرقة "بي تي إس" وفرقة "نيوجينز" في 4 فئات في حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية لعام 2023.

وطبقا لقائمة المرشحين التي كشفت عنها الجهة المنظمة لحفل الجوائز، تم ترشيح المطرب "جيمين" في 4 فئات، منها الأغنية الأكثر مبيعا، وأفضل فنان كيبوب عالمي، وأفضل ألبوم كيبوب، وأفضل أغنية كيبوب عالمية.

أما فرقة "نيوجينز" فتم ترشيحها في 4 فئات أيضا، منها أفضل فنان بيلبورد عالمي خارج الولايات المتحدة، وأفضل فنان كيبوب عالمي، وأفضل ألبوم كيبوب، وأفضل أغنية كيبوب عالمية.

كما تم ترشيح فرقة "توايس" في 3 فئات، فيما تم ترشيح كل من فرقتي"ستري كيدز" و"تومارو باي توغيذر" في فئتين.

وسوف يتم بث حفل توزيع الجوائز لهذا العام مباشرة على قنوات التواصل الاجتماعي لبيلبورد يوم التاسع عشر من نوفمبر.