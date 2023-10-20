زيادة عدد العاملين في المكاتب الذين لديهم وظائف جانبية

إذا نظرنا إلى المجتمع الكوري، سنجد أن عدد العاملين في المكاتب الذين لديهم وظائف جانبية بالإضافة إلى وظائفهم الرئيسية ظل يستمر في التزايد مؤخرا. فقد بدأ البعض في وظيفة جانبية لأسباب اقتصادية، لكن آخرين يفعلون ذلك استعدادًا للمستقبل لأن وظيفتهم الحالية غير مستقرة.

ووفقاً لنتائج دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة أبحاث للسوق المحلية على 1000 موظف من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و59 عاماً، فإن 39.2% من العاملين في المكاتب يحصلون حالياً على دخل إضافي من وظائف جانبية بالإضافة إلى وظيفتهم الرئيسية.

وعندما سئلوا عن سبب حصولهم على دخل إضافي من خلال وظائف جانبية، أجاب 45.9% من المشاركين بأن ذلك "لجمع أموال إضافية"، وهي الإجابة الأكثر شيوعًا. وتضمنت الإجابات الأخرى: "لتوفير المزيد من المال بينما لا زلت صغيرًا" بنسبة 27.0%، و"الاستعداد للتقاعد" بنسبة 25.8%، و"لأنه من الصعب كسب لقمة العيش من الدخل الذي أحصل عليه من وظيفتي الرئيسية" بنسبة 20.4%.

كما تظهر نتائج الاستطلاع، يبدو أن هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم وظيفة جانبية للحصول على وضع مالي أفضل على الرغم من أن لديهم وظائف بدوام كامل. وعلى وجه الخصوص، أصبح العديد من الأشخاص يعملون في وظائف جانبية مؤخرًا بسبب الارتفاع السريع في الأسعار. وفي الواقع، أجاب 86.2% من المشاركين: "أعتقد أنني سأحتاج إلى دخل إضافي لتغطية نفقات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار".

ولكن هناك أكثر من مجرد أسباب اقتصادية للقيام بعمل جانبي. ففي هذا العصر الذي اختفى فيه مفهوم "الوظيفة مدى الحياة"، يعمل البعض في وظائف جانبية للتحضير للمستقبل. وبالطبع، هناك أشخاص يقومون بأعمال جانبية من أجل الهوايات، أو التطوير الذاتي، أو كوسيلة للتحضير لمهنة ثانية، وليس لكسب دخل إضافي.

كما وجد هذا الاستطلاع أن 55.5% من المشاركين، أي نصف عدد العاملين في المكاتب، كانوا يفكرون في مسارات بديلة مختلفة بدلاً من متابعة وظيفة واحدة فقط. وعلى وجه الخصوص، يفكر 62.8% من الأشخاص في العشرينيات من العمر و62.4% من الأشخاص في الثلاثينيات من العمر بهذه الطريقة، فقد اتضح أن العمال الأصغر سنًا يفكرون في مجموعة متنوعة من الوظائف.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه للوظائف الجانبية بين العاملين في المكاتب مستقبلا لأن عدد الناس في جيل الشباب الذين يسعون إلى تجربة مجموعة متنوعة من الوظائف آخذ في الازدياد، كما أن تصور الناس عن وجود وظيفة جانبية صار يتغير بشكل إيجابي. فوفقًا للاستطلاع، كان لدى 90.1% من المشاركين تصور إيجابي للأشخاص الذين لديهم وظائف جانبية، قائلين: "إنهم يبذلون الكثير من الجهد" أو "إنهم أشخاص يستعدون لمستقبل غير مستقر مقدمًا".

وكما تسمح الشركات العالمية مثل غوغل وبعض البنوك اليابانية رسميًا بالوظائف الجانبية، فمن المتوقع أيضًا أن تتغير الشركات الكورية تدريجيًا للسماح بالوظائف الجانبية حتى يتمكن الموظفون من تجربة أشياء مختلفة وتطوير إمكانياتهم.