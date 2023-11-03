كوريا تشارك كضيف شرف في معرض الشارقة للكتاب

قالت الجمعية الكورية للناشرين إن كوريا تشارك حاليا كضيف شرف في "معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام ألفين وثلاثة وعشرين"، الذي افتتح يوم الأربعاء في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة وسيستمر حتى الثاني عشر من هذا الشهر.

وأوضحت الجمعية أنها تقيم جناحا كوريا هناك تحت شعار "خيال بلا حدود" لاستعراض مختلف الكتب الكورية وتنظيم البرامج الثقافية.

ويُعد معرض الشارقة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتب في العالم العربي ويحظى بإقبال كبير من عامة القراء. ففي معرض العام الماضي شاركت أكثر من ألفي شركة من إحدى وثمانين دولة، وزاره حوالي مليونين ونصف مليون شخص.

يشار إلى أن المعرض انطلق في عام 1982 تحت رعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الثانية والأربعين على تأسيسه.

وتبلغ مساحة الجناح الكوري حوالي 190 مترا مربعا ويتألف من أربعة أقسام، هي: "أفق الحدث"، و"قصر الذاكرة"، و"توسيع الحواس"، و"المستقبل الناشئ".

وفيه يتم استعراض حوالي 80 نوعا من الكتب الكورية التي تتناول الأساطير والدين والتاريخ والمجتمع والخيال العلمي والديستوبيا، أي أدب المدينة الفاسدة.

ويلتقى 6 كتاب كوريين بالقراء المحليين في الشارقة لاستكشاف العلاقات الكورية الإماراتية من مختلف الزوايا، وهم: الخبير في التواصل العلمي "أوربت" والمؤرخ "كيم هو "، والباحثة في روايات الويب "آن جينا "، وعالم الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية "لي هي سو"، وكاتبة روايات الويب "جونغ مو ني"، ورسامة الكاريكاتير والكاتبة لروايات الويب "جونغ سيه وون".

وبالتعاون مع الجمعية الكورية يقيم معهد ترجمة الأدب الكوري ركنا يسمى "المعرض الخاص للأدب الكوري" في جناح ضيف الشرف، حيث يستعرض لأول مرة مختارات من الأدب الكوري بعنوان "آفاق أوسع للعالم: الكتاب المختار من الأدب الكوري".

ويتضمن هذا الكتاب المترجم إلى اللغتين العربية والإنغليزية أعمالا للشاعرين "كيم سُنغ هي" و"جونغ هو سُنغ"، والروائيين "كيم ايه ران" و"كيم يون سو" و"بيه ميونغ هون" و"سون وان بيونغ" و"هوانغ سون مي".

ومن المقرر أيضا عقد 8 جلسات حوارية بين الكتاب الكوريين والقراء الإماراتيين حول الكتب الكورية.

علاوة على ذلك، يتم تقديم مختلف البرامج الثقافية للتعريف بالثقافة والاتجاهات التقليدية الكورية، حيث يقيم المركز الثقافي الكوري في الإمارات ورشة عمل للرسم التقليدي الكوري وصنع عرق اللؤلؤ بالإضافة إلى تجربة الهانبوك لزوار الجناح الكوري.

ومن المقرر تقديم خمسة عروض لمجموعتي الأداء الموسيقي التقليدي الكوريتين "سانغ جارو" و"قنديل البحر"، اللتين ستعرضان تفسيرا حديثا للموسيقى الكورية التقليدية، كما سيتم أيضا إقامة "عرض المطبخ" الذي سيقدم بعض الأطباق الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن الشارقة شاركت كضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب الذي أقيم في مركز كويكس في شهر يونيو الماضي.