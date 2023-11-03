قامت مجموعة إس بي سي بتوضيح استراتيجيتها لدخول منطقة الشرق الأوسط حيث أعلنت مؤخرا أنها وقعت اتفاقية مشاركة في مشروع مع مجموعة كلداري إخوان السعودية لدخول باريس باغيت إلى الشرق الأوسط.

وحضر حفل التوقيع رئيس المجموعة الكورية "هو جين سو" الذي يشرف على الأعمال العالمية لباريس باغيت، ونظيره السعودي "محمد كلداري".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم باريس باغيت بتأسيس مشروع مشترك مع المجموعة السعودية في عام 2024 والدخول إلى 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، حتى عام 2033.

وسوف يتم توريد المنتجات من مصنع في جوهور باهرو في ماليزيا، وهو قاعدة لإنتاج منتجات الحلال المعتمدة، ومن المقرر أن إنشاؤه في العام القادم.