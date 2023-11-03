هيئة التعليم في جنوب جولا تعمل على التبادلات مع نظيرتها المغربية

وجهت هيئة التعليم في مقاطعة جنوب جولا دعوة رسمية إلى المملكة المغربية للمشاركة في معرض التعليم المستقبلي العالمي المحلي الذي سيعقد العام القادم من أجل إجراء تبادلات تعليمية دولية.

وأعلنت الهيئة أنها بحثت عن سبل للتبادل التعليمي المستدام والتعاون مع المكتب المغربي للتربية في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

حيث قدم وفد من الهيئة الكورية خلال زيارته إلى المغرب، دعوة رسمية لوزارة التربية المغربية للمشاركة في المعرض الذي من المقرر عقده في مدينة يوسو الكورية في شهر مايو من العام القادم.

ومن المعروف أن وزارة التربية المغربية أعربت عن نيتها تقديم الدعم لإنجاح معرض التعليم المستقبلي.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة الكورية على إيجاد سبل للتعاون مع وزارة التربية المغربية في إطار "مشروع تعليم عولمة التعلم الإلكتروني".

يشار إلى أن "التعلم الإلكتروني" هو مشروع تقدم فيه هيئة التعليم في جنوب جولا رؤية تعليمية مستقبلية وأساليب وسياسات تعليمية للدول النامية.

ومن أجل مواصلة التعاون مع وزارة التربية المغربية، قام الجانب الكوري بتوسيع عدد المشاركين في التدريب، من 20 إلى 30 ابتداء من العام القادم.

كما سيتم تقديم برنامج تدريبي يركز على الخبرة والممارسة باستخدام الروبوتات، وإنشاء مجتمع تواصل بين الأساتذة الكوريين والمغاربة.

وبهذه المناسبة قال بارك جون مدير قسم التعليم المستقبلي في الهيئة الكورية إنه يأمل أن يستمر مشروع تعليم عولمة التعلم الإلكتروني في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق نتائج عملية ملموسة.