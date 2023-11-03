طبيبان عراقيان يتلقيان تدريبا فنيا في مستشفى سون تشونغ هيانغ

وهما "مصطفى غالب محسن" طبيب جراحة العظام و"علي قيس محمد علي" طبيب الجراحة العامة.

ووصل الطبيبان العراقيان إلى كوريا في إطار "مشروع بناء قدرات الخدمات الطبية الخاصة بمرضى الرعاية الحرجة في العراق" الذي ينفذه مستشفى سون تشون هيانغ الجامعي مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

واكتسب الطبيبان أنواعا من الخبرات النظرية والعملية خلال التدريب، خاصة في وحدة العناية المركزة وغرفة العمليات.

وأعرب رئيس المستشفى "بارك سانغ هُم" عن أمله في مساعدة الدورة التدريبية في علاج المرضى العراقيين مساعدة كبيرة، مؤكدا أن المستشفى سيعمل بجدية من أجل المزيد من المشاركة في تطوير الرعاية الطبية في العراق من خلال مواصلة التبادلات مع الجانب العراقي.

صرح مستشفى تشون آن التابع لمستشفى سون تشون هيانغ الجامعي في كوريا مؤخرا بأن طبيبين عراقيين قد شاركا في دورة تدريبية استمرت عشرة أيام من العاشر إلى التاسع عشر من الشهر الماضي في مستشفى تشون آن.