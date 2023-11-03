تفعيل التعاون الكوري العراقي في مجال المشتريات العامة

أعلنت الهيئة الكورية للمشتريات العامة في الأول من هذا الشهر أن وفدا عراقيا خاصة للمشاركة في دورة محلية للتدريب على المشتريات الإلكترونية قام بزيارة مقرها لتفقد حالة تشغيل "سوق نارا"، وهو نظام مشتريات إلكتروني على الطراز الكوري إلى جانب معايشة أحدث الاتجاهات في المشتريات العامة في البلاد.

وقد أنشأت الهيئة الكورية نظام المشتريات الإلكترونية على الطراز الكوري بقيمة أربعة مليارات وون في حكومة إقليم كردستان العراقي في الفترة من ديسمبر ألفين وتسعة عشر، وحتى ديسمبر عام 2021، استفادة من مشروع المنح التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي، حيث تدعم المشتريات العامة الإلكترونية العراقية منذ عام 2022 إلى جانب تدريب الموظفين الحكوميين العراقيين على استخدام النظام.

وقام الوفد العراقي المكون من 14 عضوا من مختلف الوزارات بما في ذلك وزارات التخطيط والداخلية والإعمار، بزيارة مقر هيئة المشتريات العامة ومركز اتصال المشتريات الحكومية لتجربة كيفية تشغيل النظام الإلكتروني ومركز الاتصال.

وعلى وجه الخصوص، أبدوا اهتماما كبيرا بسوق "نارا" للجيل القادم، والذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من العام القادم، وطلبوا النقل المستمر للمعرفة.

نبيلة: وأعرب السيد "دارا عزيز كيدير" رئيس قسم التدريب في وزارة التخطيط العراقية، عن أمله في أن يؤدي نظام المشتريات الإلكترونية العراقي الذي تم عليه تطبيق النموذج الكوري، إلى رفع شفافية وكفاءة إدارة المشتريات العامة إلى المستوى التالي ليكون مثالا على الشراء الإلكتروني في الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد السيد "كيم يون سانغ" رئيس الهيئة الكورية على أهمية تنمية قدرات مسؤولي المشتريات العراقيين لكي يعمل نظام المشتريات الإلكترونية على النمط الكوري بشكل جيد هناك، موضحا أن الهيئة تخطط لتنفيذ المزيد من مشروعات تنمية القدرات على المشتريات العامة في العراق باستمرار.