(5) 아는 척하지 마요

용식: 저기, 필구야.

بيل-كو.

딴 사람은 몰라도 니가 싫다면 나도 안 할게.

لا أهتم بالآخرين، ولكن إذا رفضت أنت لن أفعل أنا أي شيء.

필구: 우리 가게도 오지 말고요, 오락실에서도 아는 척하지 마요.

لا تأتي لمتجرنا، وتصرف كأنك لا تعرفني في غرفة ألعاب الكمبيوتر.

용식: 나도 너만할 때 울 엄마 지킨다고 골이 터지는 줄 알았거든?

أنا أيضا وأنا في مثل عمرك كنت أشعر وكأنني سأجن لرغبتي في حماية أمي.

넌 쪼그마난 게 맨날 니 엄마 지킨다고 얼마나 고생하는지 아는데,

أعلم كم تعاني محاولا حماية والدتك

내가 왜 니 그 콩알만한 가슴팍에다가 불을 지피겠냐.

أعلم أنني أغضبتك وتسببت لك في ألم كبير وكأنني أحرقت قلبك.

필구: 점수 따려고 거짓말 치지 마요.

لا تكذب علي محاولا الحصول على ثقتي.

백두할머니는 지켜줄 필요가 없는데 왜 지켜요.

الجدة بيكدو ليست في حاجة لحمايتك، لماذا تحميها؟





شرح التعبير

الفعل 척하다: [فعل مساعد] يعني "يدعي"

يستخدم التعبير "아는 척하다": عندما تعرف شخصا ما ولكنك تدعي أنك لا تعرفه. يطلب الشاب الصغير من الرجل أنه حتى إذا قابله في غرفة ألعاب الكمبيوتر يدعي أنه لا يعرفه فلا يلقي عليه حتى التحية.

والفعل "척하다" يعني يدعي للإشارة إلى أن محتوى الفعل الأصلي السابق له ليس حقيقي. وهو يستخدم عادة بعد الفعل الحركي أو الفعل الوصفي بهذا الشكل "는 척하다 –" أو "-ㄴ/은 척하다" وبعد الاسم يستخدم في هيئة "인 척하다". يعني مثلا إذا قلنا: "공부하는 척하다" يعني هذا أنه لا يذاكر ولكنه يدعي أنه يذاكر و아는" 척하다 " تعني أنه لا يعرف ولكن يدعي المعرفة.





شرح الأمثلة

1

가: 저기 미영이 지나가네.

أ.ألا ترى ميونغ هناك.

나: 아는 척하지 마. 나 어제 미영이랑 크게 싸웠어.

ب.تصرف وكأنك لا تعرفها، لقد تعاركنا عراكا كبيرا بالأمس.

2

가: 내가 해 준 설명 다 이해했니?

أ.هل فهمت ما شرحته؟

나: 그럼, 다 이해했지.

ب.بالطبع فهمت جيدا.

가: 아는 척하지 말고 모르면 얘기해. 다시 설명해 줄게.

أ.لا تدعي المعرفة إذا كنت لا تعرف قل. سأشرح لك من جديد.



