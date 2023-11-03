«المشكال» للكاتبة «أن يون 안윤»

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'خرجت نا-كيونغ إلى الشرفة. كانت كلما شعرت بالضيق خرجت إلى الشرفة وأشعلت سيجارة بعد تشغيل الشفاط الهوائي. لم تكن تدخن قبل طلاقا، ولذلك كانت كلما أشعلت سيجارة شعرت أنها ترتكب جرمًا لم ترتكبه حتى أيام مراهقتها. كان الشفاط الهوائي الذي ركب قبل أن تسكن قد لصق عليه العديد من الملصقات التي تنير في الظلام حول حوافه. ترى من ألصقها هناك؟ ولماذا يلصق أحدهم ملصقات لامعة على شفاط هوائي مهترئ بدلًا من لصقها على النوافذ أو السقف؟'.









'منذ أن انتقلت دان-شيم للسكن في الشقة رقم 101، تغيرت الأجواء في المبنى إلى حد ما. كان الشارع أمام البناية يُكنس بحرص كل يوم، وكان صندوق البريد الباهت المقشر في ساحة المبنى قد طُلي بالدهان الأحمر القاني. كما طال التغيير شجرة البرسيمون المواجهة للمبنى أيضًا. كان هناك القليل من الكراسي موضوعة هناك، أما الآن، فقد كانت دان-شيم وسوك-بون وغيرهما من عجائز الحي يجتمعن هناك طوال اليوم يتبادلون الأحاديث والضحكات. وكانت دان-شيم أحيانًا تعد فطائر الجون لتشاركها مع الجيران، بالإضافة إلى رقائق البطاطا الحلوة الملفوفة في أوراق السمسم، والبيض والفطر، والأرز البني المخلوط بالفلفل الحار، ومعجون الصويا، وغيرها من المأكولات. تذوقت نا-كيونغ كل أنواع فطائر الجون خلال الصيف. كانت نا-كيونغ تخجل من إعادة الأطباق فارغة، فكانت تملؤها بالشيكولاتة أو البسكويت قبل أن تعيدها. وكانت دان-شيم تسعد بهذه الهدايا الصغيرة. «شكرًا كالعادة يا نا-كيونغ». عندما كانت نا-كيونغ تزور شقة دان-شيم، كانت تستخدم المفرش الذي خاطته مي-ريه في شقة 202، وتشرب الشاي الأخضر الذي اشترته هيون-جونغ من شقة 201، وتأكل فطائر الأرز التي اشترتها كي-يون من شقة 301 أثناء رحلة العمل'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

المشكال هو مرآة عاكسة تحتوي على قطع من الورق أو الزجاج الملون، وحين تنظر داخلها، تجد أن تلك القطع الملونة قد كونت أشكالًا منتظمة جميلة في المرآة. وكثيرًا ما يستخدم المشكال كرمز للأشياء العديدة المتداخلة، وهو عنوان يضم كل عناصر القصة. فكل شخصيات القصة نساء يعشن وحدهن. والشخصية الرئيسية في القصة، نا-كيونغ، هي امرأة مطلقة تحاول أن تعيش بدون زوجها. أما «سوك-بون» و«دان-شيم» فهما امرأتان مسنتان تعيشان وحدهما، وبقية سكان البناية كلهن من النساء العازبات. ولكنهن بدلًا من أن يستسلمن للوحدة، قررن أن يؤسسن مجتمعًا صغيرًا دافئًا محبًا من النساء اللائي تهتم كل واحدة فيهن بالأخرى. ومن هذه الجهة، فإنهن يشبهن الأشكال الجميلة المنتظمة التي تظهر لنا حين ننظر داخل عدسة المشكال. ورغم أن القصة تعرض لنا تحلل شبكات العلاقات الشخصية والاجتماعية في المجتمع الحديث من خلال قصة «ميرينيه»، التي ماتت وحيدة في شقتها فلم يشعر بها أحد، فهي قصة تحمل معنى مهمًّا، إذ تعرض لنا أهمية العلاقة الدافئة الوثيقة التي تربط بين الجيران، وكيف أن تعاون الجيران معًا يخفف عنهم من أحزانهم، ويقلل من احتمالية تعرض أيهم للموت وحده دون أن يشعر به أحد.









'راحت شفرات المروحة تجري بسرعة. راحت نا-كيونغ تنطق اسم ميرينيه وهي تتأمل دخان السيجارة وهو يدخل بين شفراط الشفاط. راحت تعد الملصقات اللامعة على الشفاط الهوائي. 35 ملصقًا، أكثر باثنين من عمر ميرينيه، وأقل بواحد من عمر نا-كيونغ. لكن لماذا ألصقوها هنا بالذات وليس في أي مكان آخر؟ كان هذا سؤالًا أشعل فيها فضولًا لا ينطفئ'.









«المشكال» للكاتبة «أن يون 안윤»

- وُلدت في «بوسان» عام 1982.

- أول أعمالها: رواية بعنوان «نظيرة، كُرمان، إيكاترينا» في عام 2021.