«بامي الكاتبة» للكاتب «جو كوانغ-هي 조광희»

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'هناك العديد من الأشياء التي يجب على المرء أن يفكر فيها عندما يشترك في خدمة الذكاء الصناعي على هاتفه: مثل الاسم الذي سيختاره للذكاء الصناعي الخاص به، والمجال الذي سيتخصص فيه، مثل القانون مثلًا أو الأدب أو العلوم أو تكنولوجيا المعلومات، ومثل وسيلة التواصل معه: إما بالكتابة فقط أو بالكتابة والكلام، ومثل إضافة خاصية الحكاية، والإذن للذكاء الصنعي بطرح الأسئلة، وما إلى ذلك. كان غون-وو يدفع 34 ألف وون شهريًّا مقابل خدمة الذكاء الصناعي التي اختارها. كان الذكاء الصناعي أحيانًا يترك له إجابات غريبة، ولكنه كان يقوم بدوره كسكرتير مساعد وصديق على أكمل وجه'.









'نلاحظ غون-وو أن تاريخ نشر الحلقات المسلسلة للقصة كلها كانت قبل لقائهما الفعلي بيوم. ترى ما معنى هذا؟ راح غون-وو يفكر بحرص قبل أن يتوصل إلى نتيجة. كانت هذه الروائية غريبة الأطوار تتنبأ بما سيحدث أولًا ثم تواصل التنبؤ في الحلقات التالية التي تكتبها استنادًا إلى ما حدث بالفعل. ربما يكون هذا ضربا من التجارب الأدبية. عندما سأل غون-وو ليفي عن الأمر، قال إنه هناك الكثير من القصص والأفلام التي تقوم على خلط الخيال بالواقع. ولسبب ما، استخدم ليفي كلمة «بشع»، وكان هذا غريبًا إذ كان يختلف عن اللغة المحايدة التي كان غالبًا ما يستخدمها. أكان ليفي يسخر من غون-وو؟»'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

اسم الذكاء الصناعي المذكور في القصة هو «ليفي»، وأحيانًا «ليفاي». وهو اسم يذكرنا بوحش الليفاياثان المذكور في العهد القديم بالكتاب المقدس.وهو كائن قوي له قوى خارقة. والذكاء الصناعي هو نسخة معاصرة من ذلك الوحش. وهذه القصة تناقش مستقبل البشر والذكاء الصناعي، وتدفعنا للتفكير مليًّا في ذلك المستقبل.









'ليفي: «أكان الأمر جيدًا؟ أكان يشبه القصة التي كنت تتوقعها؟». اخترق صوت ليفي الذي بدا متفاخرًا أذني الكاتب. «لم يكن هذا هو ما توقعته، ولكنه كان مثيرًا. أتستطيع أن تقرأ لي الحلقة التالية؟»، «هل أبدأ القراءة فورًا، أم لديك أي تعليمات أخرى أولًا؟»، «أريد أن أسمع النسخة التي تكون فيها بام-يي هي المراة التي قابلتها في الماضي، وليس شقيقتها»، «هل أقرأ لك النسختين الواحدة تلو الأخرى؟»، «نعم، وابدأ بنسخة بام-يي»، «هل لديك أي طلبات أخرى؟»، «لنسمع القصة من وجهة نظر بام-يي هذه المرة، وكيف كانت ترى غون-وو. ولدي سؤال آخر، لم أقحمت نفسك في القصة؟». توقف ليفي قليلًا قبل أن يجيب، على غير عادة الذكاء الصناعي، أم كان هذا التوقف المؤقت مخططًا أيضًا؟'.









«جو كوانغ-هي 조광희»

- وُلد في «سيول» 1966.

- أول أعماله: رواية بعنوان «ريسيت» في عام 2018.