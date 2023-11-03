مخاطر كبيرة لترك الإفطار

وفقا للدراسة التي نشرتها المجلة الأكاديمية الدولية"Scientific Reports"، فإن طلاب الجامعات الذين نادرا ما يتناولون وجبة الإفطار يكون لديهم خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 1.7 مرة أكثر من الطلاب الذين يتناولونها يوميا.

وتشير عبارة " متلازمة التمثيل الغذائي" أو "متلازمة الأيض" إلى حالة الإصابة بسمنة في البطن أو تشوهات في ضغط الدم أو نسبة السكر أو الكوليسترول في الدم، وهي نوع من أمراض البالغين التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب. ولإجراء هذه الدراسة، قام فريق البحث في مستشفى جامعة سيول الوطنية بتحليل حياة حوالي 12 ألفا و300 طالب جامعي.

وقد أظهرت النتائج أن الطلاب الذين يتخطون وجبة الإفطار أربع مرات أو أكثر في الأسبوع يزيد لديهم خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 1.73 مرة أعلى من الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار كل يوم. واتضح أيضا من هذه الدراسة أن 56.8% من طلاب الجامعات يتخطون وجبة الإفطار أكثر من أربع مرات في الأسبوع، وتبين أن 3.1% منهم يعانون بالفعل من متلازمة التمثيل الغذائي.

وفي هذا الصدد، أشار الخبراء إلى أنه إذا تخطينا وجبة الإفطار بشكل متكرر، يصبح من الصعب السيطرة على شهيتنا وينتهي بنا الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالمتلازمة الأيضية.

وأوضحت "جو هي كيونغ 조희경"الأستاذة في قسم طب الأسرة في مستشفى جامعة سيول الوطنية، أن تناول وجبة الإفطار يبطئ التغيرات في مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، مما يمنع تطور مقاومة الإنسولين ويجعل من السهل التحكم في شهيتنا. وأضافت أنه على العكس من ذلك، إذا تخطينا وجبة الإفطار، سيكون لدينا مستوى أعلى من نسبة السكر في الدم بعد الأكل عند تناول الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. كما أن التقلبات السريعة في مستويات السكر في الدم يمكن أن تحفز شهيتنا، مما يخلق "حلقة مفرغة" تجعلنا نستهلك المزيد من السعرات الحرارية.

وبناء على ذلك، أوصى فريق البحث بالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض والغنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأساسية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين ب وحمض الفوليك والألياف الغذائية وغيرها كوجبة إفطار صحية.

وكما أوصى فريق البحث، فإنه من أجل الصحة الجيدة، من الأفضل تناول وجبة إفطار متوازنة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والفاصوليا والمكسرات واللبن غير المعالج والبيض.