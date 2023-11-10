السفير هونغ جين أوك: في مصر كنت أسعد سفير كوري في العالم

نواصل هذا الأسبوع مقابلة القسم العربي مع سعادة السفير هونغ جين أوك، سفير كوريا الجنوبية السابق لدى مصر، والممثل الحكومي الخاص لأفريقيا لاستضافة إكسبو 2030 في بوسان، حيث يشير إلى أنه قضى ثلاثة أعوام كسفير لكوريا في مصر وكانت بمثابة حلم بالنسبة له، بفضل لطافة وطيبة الشعب المصري، وأنه كان خلال تلك الفترة أسعد سفير كوري في العالم.

كما يتحدث السفير هونغ عن أن نادي المعجبين الخاص به نشأ بسبب تقبل الشعب المصري لعزفه على الساكسفون، الذي تعلمه بعدما أصبح دبلوماسيا، عندما رأى الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون وهو يعزف عليه، وتقبل الشعب الأمريكي وشعوب العالم لعزفه، مما جعله يعتقد أن الموسيقي تربط العالم وتصل إلى قلوب الكثيرين أسرع من الكلام.









ويضيف السفير هونغ أن فترة عمله في مصر شهدت عدد من الأحداث المهمة، مثل زيارة فريق الاستعراضات الجوية الكورية، وزيارة الرئيس الكوري السابق لمصر، ومشاركة كوريا في إنشاء محطة الضبعة النووية وغيرها.

ويقول السفير هونغ إن أكثر نقطة جاذبية في مصر هي الشعب المصري، الذي يشبه نهر النيل في جريانه المستمر وتغلبه على المشاكل مع الحفاظ على أصالته وطبعه الطيب، كما أنه توجد في مصر قناة السويس التي تربط العالم أجمع، معربا عن أمنياته بأن تكون مصر أيضا نقطة محورية لإحلال السلام في فلسطين وأفريقيا وكل العالم.

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