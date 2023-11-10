(6) 첫눈에 반했고요

소장: 너... 걔 땜에 그러는구나?

أنت تتصرف هكذا بسببها أليس كذلك؟

용식: 뭐요, 또 누구요.

ماذا، عمن تتحدث الآن.

소장: 너. 헬레나 봤지? 나 촉 좋아.

انت تقابل هيلينا أليس كذلك؟ أنا أفهم هذه الأشياء جيدا.

용식: 소장님. 저 동백 씨 좋아해요.

أنا أحب دونغ بيك.

소장: 뭐?

ماذا؟

용식: 첫눈에 반했고요, 하루에 열 번씩 찍고 있고요, 온 동네가 다 알아요.

أحببتها منذ اللحظة الأولى، وأحاول الحصول على قلبها 10 مرات في اليوم، والقرية كلها تعرف.

소장: 아니 니 엄마도 이 사태를 아셔?

وهل تعرف أمك أيضا؟

소장: 아시는구나. 아셔... 아시니께 엘보를 쓰시지.

إنها تعرف، تعرف، لهذا تضربك مرفقها.





شرح التعبير

첫눈 : تعني مشاعر ما تقع في القلب منذ اللحظة الأولى

번하다 :فعل يعني انجذاب القلب لشيء ما أو شخص ما

هذا التعبير يستخدم عندما يتحرك القلب باتجاه شيء ما أو شخص ما منذ اللحظة الأولى. والتعبير "첫눈" قد يعني أيضا "أول ثلج يسقط بعد بداية الشتاء" ولكن هنا "첫눈" تعني تحرك القلب والمشاعر تجاه شيء أو شخص. وعادة ما يُستخدم بعد هذه الكلمة الفعل "반하다".أو "알아보다"، ويعني تعبير "첫눈에 알아보다" تعرف على شيء منذ اللحظة الأولى.

-الفعل 반하다 : يمكن استخدامه دون "첫눈" فنستخدم "-에 반하다" مثلا "그의 목소리에 반하다 " يعني جُذبت إلى أو وقعت في حب صوته.





شرح الأمثلة

1

가: 신랑, 신부가 아주 잘 어울리네요.

أ.العريس والعروسة ملائمان جدا لبعضهما.

나: 그렇죠? 저 커플, 서로 첫눈에 반해서 결혼한 거래요.

ب.نعم أليس كذلك؟ يقولون إنهما وقعا في حب بعضهما منذ اللحظة الأولى.

2

가: 새로 구한 집이 마음에 들어요?

أ.هل أعجبك بيتك الجديد؟

나: 그럼요. 특히 창밖으로 보이는 경치가 너무 아름다워서 첫눈에 반했어요.

ب.بالتأكيد. وخاصة المنظر الطبيعي الذي يمكن رؤيته من النافذة هو ما جعلني أحب هذا البيت منذ اللحظة الأولى.



