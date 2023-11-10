إقامة مهرجان الأفلام الكورية الـ11 في البحرين

أقيم مهرجان الأفلام الكورية الحادي عشر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من شهر نوفمبر الجاري في سينما مجمع السيف بعاصمة البحرين المنامة.

ونظمت السفارة الكورية لدى البحرين هذا المهرجان السينمائي السنوي بالتنسيق مع شركة سينما البحرين.

واستطاع المهرجان جذب حشد كبير من عشاق الأفلام والثقافة الكورية من خلال الدخول المجاني للأفلام المعروضة مع تقديم تخفيضات على أسعار الوجبات الخفيفة وسحب يانصيب على هدايا عينية متنوعة.

وأعرب السفير الكوري لدى البحرين "كو هون سانغ" عن سعادته بتقديم الحدث السنوي قائلا إن الأفلام المعروضة في مهرجان هذا العام تم اختيارها بعناية لتلبي توقعات الجمهور البحريني.

ونوه السفير "كو" بدور السينما والدراما الكورية كوسيلة ممتازة لتقديم الثقافة الكورية للعالم بشكل عام والجمهور البحريني بشكل خاص، مرجعا السبب في زيادة الإقبال على الأفلام والمسلسلات الكورية إلى الجوانب الثقافية التي تتمثل في احترام الأسرة والمجتمع وروح الدعابة.