انعقاد منتدى التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في الدوحة

انعقدت يوم الاثنين الماضي في الدوحة عاصمة قطر الدورة التاسعة عشرة لمنتدى التعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية، ومعهد جيجو الكوري لأبحاث السلام، والمعهد القطري للأبحاث الدبلوماسية، ولجنة الشرق الأوسط الدولية في قطر.

ويعد هذا المنتدى حدثا سنويا تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2003، وتتناوب كوريا الجنوبية ودول الشرق الأوسط على استضافته بمشاركة شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص.

وانعقد منتدى هذا العام للمرة الأولى في الدوحة تحت عنوان "كوريا والشرق الأوسط: نحو تعزيز التعاون وترسيخ المشاركة"، في ظل تنامي العلاقات والتعاون بين كوريا وقطر، بالإضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات مختلفة، منها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، وبحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية بارزة ورفيعة المستوى.

وتضمن جدول أعمال المنتدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "الآفاق المستقبلية لكوريا والشرق الأوسط"، والثانية "تعزيز المشاركات الاقتصادية في عصر التحول الأخضر"، والثالثة "مستقبل الروابط الإنسانية والثقافية بين كوريا والشرق الأوسط".

وقد شارك في كل جلسة متحدثون وخبراء من كوريا والشرق الأوسط، منهم رئيس لجنة الشرق الأوسط الدولية "طارق يوسف"، ووزير الاقتصاد والصناعة اللبناني السابق "ناصر سيدي"، ونائب سكرتير عام مجلس التعاون الخليجي "عبد العزيز حمد العويشق"، والمدير السابق لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد "كاظم نيامي"، والبروفسور "سونغ أون غيوب" الأستاذ في القسم العربي بجامعة تشوسون الكورية، والبروفسورة "أوم إيك ران" الأستاذة في جامعة دانكوك الكورية.