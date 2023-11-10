كوريا والجزائر تبحثان التعاون في مجالات الإعلام والاتصال

استقبل وزير الاتصال الجزائري "محمد لعقاب" يوم الأحد الماضي السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون".

وقد شكل ذلك اللقاء فرصة للجانبين الكوري والجزائري لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع كوريا الجنوبية مع الجزائر، خاصة في المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال، على اعتبار أن الجزائر هي البلد الأفريقي الوحيد الذي يقيم مشاركة استراتيجية مع كوريا الجنوبية.

وأكد الوزير الجزائري "لعقاب" أن العلاقات بين البلدين متميزة للغاية، مبرزا سعيه لتطوير هذه العلاقات والرقي بها أكثر من خلال تفعيل وتعزيز اتفاقيات التعاون والمشاركة بين مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والكورية.

وفي السباق نفسه، أوضح "لعقاب" أن التعاون الثنائي في المجال الإعلامي يجب أن يتطور أكثر بتوسيع الاتفاقيات لتشمل مستقبلا التلفزيون العمومي والقنوات التلفزيونية الخاصة بغية تعزيز المشهد السمعي البصري في الجزائر والاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال، خاصة وأن كوريا متطورة في مجال البث التلفزيوني ومنصات البث.

واقترح استغلال مناسبة انطلاق موسم السياحة الصحراوية في الجزائر لاستضافة وفد إعلامي كوري للاطلاع على الإمكانيات والوسائل التي تزخر بها الجزائر في المجال السياحي.

ومن جانبه، أبدى السفير الكوري "يو" استعداده التام لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين كوريا الجنوبية والجزائر، وتدعيم المشاركة بين البلدين، مشيرا إلى وضع تسهيلات للاستفادة من التجربة الكورية في مختلف المجالات وتقاسم نفس الأفكار والآراء التي من شأنها الدفع والرقي أكثر بمستوى العلاقات الكورية الجزائرية، والعمل من أجل التجسيد الفعلي والميداني لكل الأفكار والمقاربات المشتركة بين البلدين.

كما أشاد السفير "يو" بالتغطية الإعلامية الواسعة والمهنية لوسائل الإعلام الجزائرية للأسبوع الثقافي الكوري الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي في الجزائر، مبديا إعجابه بالثقافة الجزائرية وما تزخر به من عادات وتقاليد متنوعة.