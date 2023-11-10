إصدار ترجمة كورية لكتاب لحظة الخليج للدكتور عبد الخالق عبد الله

يزداد اهتمام الكوريين بالشرق الأوسط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" لكوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي، والجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر في شهر أكتوبر الماضي.

ووسط هذا الاهتمام المتزايد، تم إصدار ترجمة كورية لكتاب "لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر" للدكتور "عبد الخالق عبد الله" أستاذ العلوم السياسية والباحث والأكاديمي الإماراتي، يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

ويتناول كتاب "لحظة الخليج" زيادة نفوذ دول الخليج وتأثيرها وحضورها في المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والإعلامي العربي المعاصر، وانتقال الثقل الاقتصادي العربي إلى الجزء الخليجي.

وقال الدكتور "عبد الخالق عبد الله" في كتابه إن القرار السياسي العربي أصبح يصنع في العواصم الخليجية بعد أن كان حكرا على القاهرة ودمشق وبغداد، وتحولت مدن خليجية إلى مراكز مالية ودبلوماسية وإعلامية عالمية صاعدة.

وأضاف أن قادة الخليج الجدد بدؤوا يتصرفون بثقة ويتحدثون برغبة واضحة في قيادة الأمة العربية نحو مستقبل مختلف، مؤكدا أن هناك حالة خليجية جديدة تتشكل على أرض الواقع.

ويهدف هذا الكتاب إلى الكشف عن وقائع وحقائق وشواهد متعلقة بالحالة الخليجية الجديدة التي برزت في بداية القرن الجديد، والتعريف ببروز الخليج العربي كمركز جديد للثقل العربي.

يذكر أن الدكتور "عبد الله" قد حصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جورج تاون الأمريكية، وألّف، بجانب مهامه الأكاديمية، كتبا من بينها "العالم المعاصر والصراعات الدولية"، و"قضايا خليجية معاصرة"، و"النظام الإقليمي الخليجي"، و"الحركة الثقافية في الإمارات"، و"الوطن العربي بين قرنين"، و"حكاية السياسة"، إلى جانب "لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر".

وبمناسبة إصدار الترجمة الكورية لكتابه "لحظة الخليج"، سيقوم الدكتور "عبد الخالق عبد الله" بزيارة لكوريا الجنوبية قريبا للترويج للكتاب.

ويخطط القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو لإجراء مقابلة مع الدكتور "عبد الله" في أثناء إقامته في كويا الجنوبية.