المعهد الكوري للترجمة الأدبية يتبرع بكتب لبيت الحكمة في الشارقة

بمناسبة مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تبرع المعهد الكوري للترجمة الأدبية بـ39 كتابا للأدب الكوري لبيت الحكمة في الشارقة.

ومن بين الكتب التي تم التبرع بها لبيت الحكمة، مجموعة من الكتب باللغة الكورية والمترجمة للغة العربية من تأليف الكتاب الكوريين السبعة المشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمن فيهم "كيم سونغ هي"، و"كيم إيه ران"، و"سون وان بيونغ"، بالإضافة إلى مختارات الأدب الكوري التي نشرها المعهد الكوري للترجمة الأدبية.

وتم تسليم هذه الكتب لبيت الحكمة في حفل للتبرع أقيم يوم الثاني من نوفمبر الجاري.

وقد افتتح الشيخ "سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، بيت الحكمة يوم التاسع عشر من ديسمبر من عام 2020، بعد عام من نيل الشارقة لقب "العاصمة العالمية للكتاب" من منظمة اليونسكو.

ويعد بيت الحكمة أحدث نموج لمكتبات المستقبل، حيث يحوي عددا كبيرا من الكتب الورقية وما يقارب 200 ألف من الكتب الإلكترونية، وتقام فيه فعاليات عديدة تشمل جلسات للنقاش وورشات عمل ومعارض فنية.

ويخطط المعهد الكوري للترجمة الأدبية للتبرع بمجموعة أخرى من كتب الأعمال الأدبية الكورية المترجمة إلى لغات مختلفة، منها 43 كتابا مترجما إلى اللغة العربية.

وقال رئيس المعهد الكوري "كواك هيو هوان" إن المعهد سيشارك في معارض الكتب الدولية والمهرجانات الأدبية التي ستقام في الدول العربية، معربا عن أمله في توسيع قاعدة القراء العرب للأدب الكوري، وتعزيز التبادلات الثقافية بين كوريا الجنوبية والدول العربية.

وتحت شعار "نتحدث كتبا" بدأت الدورة الثانية والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الأول من نوفمبر بمشاركة 1043 دار نشر عربية و990 دار نشر أجنبية من 108 دول.

صمادي: وتشارك كوريا الجنوبية في معرض هذا العام كضيف شرف بوفد يتكون من أكثر من 80 كاتبا وأدبيا، مع تنظيم برامج ثقافية وترفيهية، وإقامة عدد من العروض الموسيقية.