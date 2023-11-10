السفارة الكورية في اليمن تنظم ندوة عن دور القبائل في دعم السلام ومكافحة الإرهاب

نظمت السفارة الكورية لدى اليمن يوم الأربعاء الماضي ندوة عن دور القبائل في دعم عملية السلام ومكافحة الإرهاب، بالمشاركة مع منظمة "رسل السلام".

وقد تم إنشاء منظمة رسل السلام بهدف رفع معاناة المتضررين من الصراعات والنزاعات في المجتمعات اليمنية من خلال تقديم الخدمات الأساسية في مجال الغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم.

وفي حفل افتتاح الندوة، ألقى السفير الكوري "دو بونغ كيه" كلمة ترحيب، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الندوات التي تسهم في دعم جهود السلام في اليمن.

وتم خلال الندوة التحدث عن تاريخ القبائل اليمنية وخارطتها السياسية والجغرافية وعلاقاتها بالدولة.

وأشار الشيخ "عبد الله شرف النعماني" عضو مجلس النواب إلى أن علاقة الدولة بالقبيلة هي علاقة تكاملية، وأن الدولة عندما تضعف تكون القبيلة هي السند والداعم لمؤسسات الدولة.

وعن دور القبيلة في دعم عملية السلام، أوضح الكاتب الدكتور "متعب بازياد" أن القبائل اليمنية لديها أعراف وقيم التصالح والتسامح في أوساط المجتمع المحلي، وأنها مساندة لكل جهود الدولة في صنع السلام والتهيئة له.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة رسل السلام "وليد المعلمي" إن هذه الفعالية تهدف لدعم جهود السلام في اليمن والتعريف بأدوار القبائل في إسناد الدولة والدفاع عن الثوابت الوطنية.

وحضر الندوة عدد من سفراء الدول وممثلين عن البعثات الدبلوماسية لدى اليمن وعدد من مشايخ القبائل اليمنية.

وخلصت الندوة إلى أهمية تنظيم مؤتمر قبلي لكل قبائل اليمن وعمل تحالف قبلي يمكّنهم من المشاركة في أي عملية سياسية في اليمن.