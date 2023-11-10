قناة كي بي إس تطلق المسلسل التاريخي الجديد حرب كوريو- خيتان

"حرب كوريو- خيتان"، هو المسلسل الملحمي التاريخي طال انتظاره، ومشروع خاص يحتقل بالذكرى الخمسين على تأسيس "كي بي إس" كمزود للخدمات العامة، من المقرر عرض أول حلقة منه يوم الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

وتدور قصة هذا المسلسل الدرامي التاريخي، الذي سيتم بثه على قناة كي بي إس 2، حول رجلين وحّدا أمة تحت قيادة متسامحة، وحققا انتصارا في الحرب ضد خيتان، والتي اندلعت في عام 993 وامتدت لعام 1019 الميلادي، وهما إمبراطور مملكة كوريو "هيونغ جونغ" ومعلمه وقائد قوات كوريو الجنرال "كانغ غام تشان".

وقال المخرج "جون او سونغ" إن مسلسل "حرب كوريو - خيتان" كان قيد الإعداد منذ شتاء عام 2020، وأنه أراد تصوير قصة لها معنى صالح للعصر، ويمكن أن يستمتع بها المشاهدون.

وأضاف أن فكرة نشأت في ذهنه ليتحدث عن أوائل عصر مملكة "كوريو" التي تم فيها تحقيق السلام والازدهار من خلال الانتصار في الحرب ضد خيتان.

وأكد المخرج "جون" أن مسلسل "حرب كوريو- خيتان" لا يدور حول الحرب فحسب، بل يتحدث عن السلام أيضا، مشيرا إلى أن الإمبراطور "هيونغ جونغ" والجنرال "كانغ غام تشان" قادا الحرب ضد خيتان، لكنهما بذلا جهودا مضنية لمنع الحرب في الوقت نفسه.

وأضاف أنه يريد أن يشارك المشاهدين الرسالة التي مفادها أنه يمكن تحقيق الانتصار في الحروب والدفاع عن الوطن فقط من خلال معرفة القيمة الحقيقية للسلام.

ويؤدي الممثل "تشيه سو جونغ" الذي كان يشتهر بإدائه المتميز في المسلسلات التاريخية، بطولة المسلسل الجديد "حرب كوريو- خيتان" بعد غياب طال حوالي 10 سنوات.

ويلعب الممثل "تشيه" دور الجنرال "كانغ غام تشان"، وهو مسؤول حكومي يتمتع بمعرفة واسعة النطاق، وقائد عسكري قاد معركة "كوي جو" للنصر، فيما يلعب الممثل والمطرب "دونغ جون" عضو فرقة "زيا" دور إمبراطور كوريو الثامن "هيونغ جونغ".