توسيع الطرق المحددة للمشي بدون أحذية في كل أرجاء العاصمة سيول

يحب الكثير من الكوريين، خاصة كبار السن المشى حفاة خاصة في الحدائق، لأن هناك اعتقادا لدى للكوريين بأن المشي حافي القدمين ممارسة صحية للقدم وللجسم.

مثلا في حديقة "يوئيدو" التي تقع أمام مبنى الكي بي إس، يوجد طريق محدد للمشي بدون أحذية. ونسمى هذه الطريقة بـ"التاريض" أو بالإنغليزية "Earthing"، أي المشي على طريق ترابي، سواء بالتربة لويس " Loess" أو التربة "ماساتو" المشهورة بنعومتها.

من المعروف أن لمس القدمين للأرض يؤدي إلى زيادة المناعة وزيادة القدرة على علاج الأمراض داخل الجسم. ولذلك يزداد عدد الناس الذين يشاركون في المشي وهم حفاة بعد أن عُرفت بعض الفوائد مثل الوقاية من الالتهاب المزمن، وتخفيف أعراض الأرق، وتحسين كفاءة مكافحة الضغط النفسي، والوقاية من الشيخوخة وزيادة دوران الدم.

ونتيجة لذلك، تنفذ بلدية سيول مشروعا يهدف إلى تتنشيط هذه الممارسة، خاصة بعض المناطق التابعة لبلدية سيول، وفي مقدمتها منطقة "كورو"، حيث أكملت مؤخرا تمهيد طريق ترابي بطول 500 متر وفتحه أمام سكان المنطقة.