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ألبوم جونغ كوك في المركز الثاني على قائمة بيلبورد 200

#أخبار الساحة الفنية l 2023-11-13

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music
استطاع المطرب "جونغ كوك" عضو فرقة "بي تي إس" احتلال المركز الثاني للمرة الأولى على قائمة "بيلبورد 200" للألبومات بألبومه الجديد "غولدن" الذي تم الكشف عنه يوم الثالث من نوفمبر الجاري.
وطبقا لشركة "بيلبورد" اليوم الاثنين، سجل حجم مبيعات ألبوم "جونغ كوك" 210 آلاف و200 نسخة، محتلا بذلك المركز الثاني على قائمة "بيلبورد 200" بعد ألبوم "1989" للمطربة الأمريكية "تايلور سويفت".
ويضم الألبوم "غولدن" للمغني "جونغ كوك" 11 أغنية، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "ستادينغ نكست تو يو".
وبلغ حجم مبيعات الألبوم مليونين و438 ألفا و483 نسخة في أول أسبوع من إصداره، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا لمطربي الكيبوب المنفردين.
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