عودة شعبية المنتجات والثقافة اليابانية

منذ بداية هذا الشهر وحتى يوم الثاني عشر، أقيم متجر مؤقت يحتفل بالذكرى الخمسين للشخصية اليابانية الكلاسيكية "هاللو كيتي"Hello Kitty في متجر كبير متعدد الأقسام في حيّ كانغ نام في سيول. وخلال هذا الحدث، كان اهتمام محبي "هاللو كيتي" قويا جدا لدرجة أن طابورا طويلا تشكل أمام المتجر حتى قبل افتتاحه.

وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن جنون "No Japan"، الذي كان يعني مقاطعة السفر والمنتجات اليابانية بين الكوريين، أصبح الآن شيئا من الماضي.

ففي السابق، اندلعت حركةNo Japan" " في كوريا بعد أن بدأت الحكومة اليابانية في تقييد الصادرات إلى كوريا ردا على حكم المحكمة العليا الكورية بشأن التعويض عن التعبئة القسرية. ومع ذلك، انتشر مؤخرا جنون Yes Japan""، حيث اشتكى بعض الناس من الإرهاق بسبب "المشاعر المعادية لليابان".

وتشير عبارة "Yes Japan" إلى ظاهرة الحماس للمحتوى نفسه بدلا من رفضه دون قيد أو شرط لأنه منتج أو ثقافة يابانية. وعلى سبيل المثال، في أعقاب انتعاش الطلب في كوريا على المنتجات اليابانية مثل البيرة، أصبحت حقيقة أن سانريو، وهي شركة تمثيلية يابانية، وموضع اهتمام بين الشباب الكوريين، يمكن اعتبارها جزءا من حركة "Yes Japan".

وكما هو معروف، فإن شركة سانريو هي الشركة التي اشتهرت بمنتج هاللو كيتي الذي تم تقديمه في عام 1974، وتجذب انتباه العديد من المعجبين من خلال افتتاح "متجر هاللو كيتي المنبثق" للاحتفال بالذكرى الخمسين على تأسيسها هذا العام. وفي اليوم الأول لافتتاح المتجر، كان اهتمام المعجبين كبيرا جدا لدرجة أنه على الرغم من أن الناس اصطفوا قبل ساعة من افتتاح المتجر، إلا أنهم اضطروا إلى الانتظار لمدة 4 إلى 5 ساعات للدخول. وتراوح متوسط عدد زوار المتجر يوميا من 1600 إلى 1700، حيث تتمتع شخصية هاللو كيتي بقاعدة جماهيرية لا تشمل فقط الشابات والأطفال، ولكن أيضا العملاء الأكبر سنا، لذلك يقال إن قوتهم الشرائية كبيرة.

فقد حظيت المنتجات اليابانية الأصلية ذات الإصدار المحدود التي تم إصدارها حديثا بشعبية كبيرة لدرجة أنها بيعت بمجرد عرضها. ويقال إن بعض الأشخاص غادروا دون الحصول على المنتجات التي يريدونها. وفيما يتعلق بهذه الظاهرة، يعتقد الخبراء أنه مع رغبة المزيد من الشباب في تحسين العلاقات الكورية اليابانية، فإن المشاعر الإيجابية المتزايدة تجاه المنتجات والثقافة اليابانية تساهم أيضا في هذه الظاهرة.

ويمكن القول إن الزيادة السريعة الأخيرة في عدد السياح الكوريين الذين يزورون اليابان تأتي في نفس السياق. ففي الواقع، نتيجة لاستطلاع أجرته وكالة استطلاع كورية للرأي العام في فبراير الماضي على 626 شابا في العشرينيات والثلاثينيات من العمر حول "تصور العلاقات الكورية اليابانية"، تبين أن درجة تفضيلهم لليابان كانت 5.7 من أصل 10 نقاط، وهو أعلى من المتوسط.

وفي هذا الصدد، أوضح أحد المطلعين على الصناعة قائلا: "في هذه الأيام، في أغلب الأحيان يأتي العملاء لأنهم يحبون الشخصية نفسها، وليس لديهم تصور سلبي بأنهم لا يحبونها لأنها علامة تجارية يابانية". وأضاف: "حتى الآن، لا يمكن القول إن تصور بعض الناس لليابان جيد، لكن صناعة الشخصيات تميل إلى التخلي عن حذرهم وقبولها بشكل إيجابي فقط بسبب التصور بأنها لطيفة وجميلة".

ويبدو أن السبب وراء اختفاء مقاطعة المنتجات اليابانية تدريجيا بين المستهلكين الكوريين ونشوء جو "Yes Japan" هو أن الناس يعتقدون أن الإعجاب بمنتجات الشخصية اليابانية والأيديولوجية هما شيئان منفصلان. وبالفعل، يبدو أنه أصبح من المهم للشباب هذه الأيام أن ينفقوا بحرية على الأشياء التي يحبونها، وأن يشتروا بناء على مشاعرهم وتصوراتهم حول العناصر التي يحبونها ويشعروا بالرضا عنها.