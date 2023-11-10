تفعيل التعاون الكوري السعودي في مجال حقوق المؤلف

وقّعت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة للتفاهم حول تعاون البلدين في مجال حقوق المؤلف، وذلك في مقر الهيئة السعودية، يوم الخميس الماضي.

وحضر مراسم التوقيع كل من "إيم صونغ هوان 임성환" مدير إدارة حقوق المؤلف في الوزارة الكورية، و"عبد العزيز السويلم" الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، إلى جانب مسؤولي الأجهزة المتخصصة في حقوق الملكية في البلدين.

وتكتسب مذكرة التفاهم هذه معنى كبيرا لأنها أول مذكرة في مجال حقوق المؤلف تبرمها كوريا مع دولة شرق أوسطية، وأيضا أول مذكرة في نفس المجال تبرمها السعودية مع دولة أخرى.

يشار إلى أن الجانب السعودي ظل يبدي اهتماما كبيرا بقانون ونظام حقوق المؤلف في كوريا كلما التقى بوفد كوري في الهيئة العالمية للملكية الفكرية. كما أرسل مؤخرا خطابا باسم رئيس الهيئة السعودية أعرب فيه عن الرغبة في توقيع المذكرة ذات الصلة.

كما أكدت السعودية على أهمية صناعة الملكة الفكرية باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية التي تقود التنمية الاقتصادية الوطنية في الرؤية السعودية لعام ألفين وثلاثين.

ولذلك ظلت تكرس جهودها لإنشاء بيئة ملائمة لحقوق المؤلف. ومن جانبه أرسل الجانب الكوري إلى السعودية عددا من الخبراء التابعين للجنة الكورية لحقوق المؤلف، فيما بين عامي ألفين وتسعة عشر وألفين وواحد وعشرين، تلبية لطلب الجانب السعودي، حيث شارك في وضع استراتيجية الملكية الفكرية في السعودية.

وبناء على مذكرة التفاهم هذه، يخطط الجانبان لمتابعة التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل أحدث المعلومات حول سياسات وقوانين وأنظمة حقوق المؤلف، ومناقشة قضايا حقوق المؤلف الناتجة عن ظهور تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعاون في رعاية المواهب في مجال حقوق المؤلف، وتبادل الخبراء، ورفع مستوى الوعي لتعزيز حماية حقوق النشر، والاستجابة المشتركة للانتهاكات.