إقامة معرض الفن الأردني المعاصر في سيول

يقام حاليا في متحف "صونغ كوك" للفنون بوسط سيول معرض خاص للفن الأردني المعاصر تحت شعار "الأحمر الخاص بي، والأزرق الخاص بك – تجاوزا للحدود".

ويعد هذا المعرض فرصة نادرة يمكن فيها التمتع بمشاهدة حوالي 100 عمل فني معاصر، بما في ذلك لوحات رسم ومنحوتات ومقاطع فيديو وأعمال سيراميك وصور فوتوغرافية ولوحات طباعة، أنتجها اثنا عشر فنانا أردنيا وثمانية فنانين كوريين.

وأولئك الفنانون الأردنيون المشاركون من أصول متنوعة، فمنهم ذو أصل كردي وفلسطيني وأرمني وعراقي، كما يتراوحون بين فنانين يعتمدون على الوسائط الرقمية، إلى فنانين لم يحصلوا على تعليم فني رسمي.

من بينهم الفنان"هِمّتْ علي" العراقي، الذي كان يعرض أعماله في اليابان عندما نشبت الحرب في بلده، فلم يتمكن من العودة ولجأ إلى الأردن، وحاليا يعمل بالفن متنقلا بين الأردن وفرنسا.

ومنهم أيضا الفنان "ديلاير شيكر" الذي يقدم أعمالا مستوحاة من المشهد الحضري في بغداد فيما بعد الحرب. أما الفنانة "أردا أصلانيان" فهي مهندسة معمارية وفنانة أرمنية، وقد قدمت لوحات رسم تركز على النساء في المجتمع الأبوي وفي الشرق الأوسط.

وقد أثر الصراع المسلح الجاري بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على هذا المعرض أيضا، حيث ألغت الفنانة الفلسطينية "نور بسيسو" زيارتها التي كانت مقررة إلى كوريا للمشاركة في المعرض.

وقالت "باولا باران" مديرة مؤسسة " مَماغ MMAG": إن الحرب لها تأثير كبير على الفنانين، وقد توقفت كل الأنشطة الفنية اليومية في فلسطين، وتوقفت أيضا الرعاية والدعم للفنانين الفلسطينيين بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مماغ منظمة تدعم الفنون في الأردن، وقامت بالتعاون مع السفارة الكورية لدى عَمّان بالتنسيق المشترك لهذا المعرض.

وقد أوضحت أن الفنانين الفلسطينيين سيواجهون صعوبات في أنشطتهم الفنية لفترة من الوقت، وأنها تبحث عن وسائل لتقديم الدعم لهم.

ويمكن زيارة هذا المعرض الذي سيستمر حتى يوم الثلاثين من هذا الشهر بالمجان.