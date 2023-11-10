أول بطولة كورية عربية للرياضات الإلكترونية في سيول

أقيمت أول بطولة كورية عربية للرياضات الإلكترونية ضمن المهرجان الثقافي العربي لهذا العام في سيول بتنظيم الجمعية الكورية العربية وبرعاية وزارة الخارجية الكورية والاتحاد الكوري للرياضات الإلكترونية وشركة كرافتون.

وتم بث البطولة مباشرة على قناة كرافتون الرسمية على يوتوب باللغة الكورية، وكذلك على قناة المؤثر المصري (@Momo Gamer) على يوتيوب باللغة العربية.

وفي هذه البطولة التي أقيمت كلعبة "Battleground Mobile" التي تم اعتمادها كحدث رسمي في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في مدينة هانغتشو الصينية، تمت دعوة ستة وعشرين لاعبا عربيا من كل من: ليبيا والمغرب والسعودية والأردن والكويت، إلى كوريا للعب مباراة ودية مع المنتخب الكوري.

وشارك في البطولة ستة فرق منها الفريق الكوري "صونغ نام لاكس 성남 락스" و"فريق الصقور" الذي يتكون من لاعبين عرب من ليبيا والمغرب والسعودية والأردن والكويت.