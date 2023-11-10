نظم معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية بالتعاون مع دار الثقافة الآسيوية، والمؤسسة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، والمؤسسة الكورية لدراسات الهند، ومعهد الثقافة الآسيوية التابع لجامعة جونام، ندوة علمية دولية يوم الثلاثاء الماضي في متحف التاريخ التابع لجامعة سيول الوطنية.

واستهدفت هذه الندوة التي أقيمت تحت شعار "إعادة اكتشاف جنوب غرب آسيا"، تفعيل التبادلات البحثية بين خبراء في مختلف ثقافات الدول الآسيوية.

وناقش المؤتمر الأكاديمي مفهوم "الفضاء" و"التحضر" في ثقافات جنوب غرب آسيا لإلقاء الضوء على تأثير التحضر على نمط الحياة وهوية الناس وتنوعهم في كل ثقافة آسيوية حسب التغيرات الزمنية.

وقدم المشاركون من معهد دراسات الشرق الأوسط بحوثا علمية أجروها حول الثقافة الحضرية في غرب آسيا. وكان من بين العلماء الذين تلقوا دعوة من المعهد البروفسورة "ستيفاني مولدر" من جامعة تكساس أوستين الأمريكية، والبروفسورة "بارك هيون هي" من جامعة مدينة نيويورك الأمريكية.

وقدمت البروفسورة ستيفاني مولدر بحثا حول عالمية وتنوع الثقافة الحضرية من خلال المناقشات المتعلقة بأساليب التخطيط لترميم التراث الثقافي بعد الحرب، بينما قدمت البروفسورة بارك بحثا حول المدن الساحلية في الشرق الأوسط ذات الأهمية من حيث تاريخ التبادلات الثقافية.

كما قدمت البروفسورة كيم جونغ آه في المعهد بحثا حول الثقافة الحضرية والهوية في الروايات العربية، بينما قدم البروفسور تشيه نام صوب بحثا حول الهندسة المعمارية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى.

علاوة على ذلك قدمت البروفسورة كيم سو وان بحثا حول الثقافة الحضرية في الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية.