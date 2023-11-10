(7) 그러려니 하면 돼요

동백: 그렇게 구구절절 말씀 안 해주셔도 돼요.

ليس عليك أن تشرح كل كلمة لي.

용식: 예?

نعم؟

동백: 제가 옛날 옛날부터 깨달은 제 인생의 진리가 딱 하나 있는데요,

لقد أدركت حقيقة واحدة عن حياتي منذ فترة طويلة جدا جدا،

동백이를 누가 좋아해. 누가 저를 좋아하겠어요.

من سيحب شخصا مثل دونغ بيك؟ من سيحبني؟

용식: 제가 좋아하잖아요, 제가요.

أنا، أنا أحبك.

동백: 아니야, 우리가 무슨 사이도 아니었고요. 우리 필구가 나 같은 여자 좋대도...

لا، ليس هناك أي شيء بيننا. حتى لو قال شخص مثل بيل كو إنه يحب شخصا مثلي...

싫죠. 근데 제가 이런 게 너무 익숙해서 대츠 오케이에요.

لن يعجبني هذا. ولكنني اعتدت على هذا الوضع جدا، لذا لا بأس.

그냥 그냥 또... 그러려니 하면 돼요, 용식 씨.

سأفكر في أن هذا هو الطبيعي والمعتاد وأتركه يمر.





شرح التعبير

الفعل 그러다: يعني "هكذا"

려니- :لاحقة تُستخدم في نهاية الأفعال للتعبير عن المشاعر





يستخدم التعبير عند التفكير في أن الطرف الآخر تحدث أو تصرف بشكل ليس جديدا عليه وهنا " 그러다" اختصار لـ" 그리하다" أو" 그렇게 말하다" أو " 그렇게 하다" يعني تحدث هكذا أو تصرف هكذا...

تُستخدم " 그러다" كثيرا في التعبيرات الحوارية،

그러지 마세요

هي اختصار لـ" 그렇게 말하지 마세요" أو 그렇게 (행동)하지 마세요" يعني لا تتصرف هكذا أو لا تتحدث هكذا.

أما اللاحقة ‘-려니’، فهي تستخدم عندما تعبر عن شيء ما توقعه المتحدث أو استشعره. لذا عادة ما يُستخدم بعدها أفعال مثل 생각하"

다". مثلا:

친구가 오늘은 연락하려니 했는데 아직 연락이 없다

أي "كنت أعتقد أن صديقي سيتصل اليوم ولكنه لم يتصل بعد".





شرح الأمثلة

1

가: 아까 그 사람이 한 말이 자꾸 신경 쓰여요.

أ.أشعر بالضيق بسبب ما قاله لي قبل قليل.

나: 신경 쓰지 마요. 그 사람 농담 잘하잖아요. 또 그러려니 하면 돼요.

ب.لا تهتم به. إنه يمزح دائما. فقط فكر إنه يمزح كعادته.

2

가: 어젯밤에 게임 하느라 한숨도 못 잤어.

أ.لم أنم ولو لحظة واحدة بسبب اللعب ليلة أمس.

나: 너 밤새워 게임 하는 거 이젠 놀랍지도 않아. 그러려니 해.

ب.لا أتعجب الآن إذا قضيت الليل كله تلعب. هذه عادتك ليس إلا.



