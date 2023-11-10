سمر مدحت رمضان: تجربة أشياء كثيرة مختلفة في كوريا

الأستاذة/ سمر مدحت رمضان من مصر، تعمل مدرّسة للغة العربية في المعهد الدفاعي الكوري للغات، وقد تخصصت في اللغة الكورية في جامعة عين شمس المصرية. تشرح في مقابلة مع القسم العربي كيف عملت في هذا المعهد، وتتحدث أيضا عن خبراتها كمترجمة للغة الكورية في مصر، وتدريس اللغة العربية للكوريين.









وتقول الأستاذة سمر إنه يجب على الكوريين أن يكونوا متفتحين عند زيارة المنطقة العربية، لأن الثقافة العربية مختلفة عن الثقافة الكورية. وتضيف أن أصعب أنواع الترجمة من وجهة نظرها هي ترجمة قصص الأطفال الكورية، لأن قصص الأطفال الكورية يوجد فيها الكثير من المصطلحات التاريخية، بالإضافة إلى الكثير من التعبيرات الصوتية التي تصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. كما تنصح العرب الذين يدرسون اللغة الكورية بكثرة الاستماع للأشخاص الكوريين وهم يتحدثون بسرعة طبيعية، بالإضافة إلى تعلم كلمات وتعبيرات جديدة، إلى جانب تعلم الثقافة الكورية، مشيرة إلى أنها في بداية دراستها للغة الكورية كانت تعتمد على الاستماع للأغاني والمسلسلات الكورية.









وتقول الأستاذة سمر أيضا إن أكثر شيء تريد أن تفعله خلال إقامتها في كوريا هو تجربة أشياء كثيرة مختلفة، خاصة الأشياء التي قد لا توجد في مصر، بما في ذلك المعارض والمتاحف الكثيرة والمتنوعة، وكذلك تسلق الجبال والاستمتاع بجمال الطبيعة الكورية، وربما أيضا الدراسة في كوريا.

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