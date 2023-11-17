«الحب والمال» للكاتبة «تشوي جي-إيه 최지애»

ⓒ Getty Images Bank

'لو لم أكن قد قابلتُ H الليلة السابقة. لو لم يكن H قد سألني عن أحواله، وعما إذا كان يواعدها. لو لم يكن قد استفزني بسؤاله: «لم يرد لك ذلك الوغد الجميل، صحيح؟»، لو لم يكن قد فعل كل هذا، لما كنت فتحت حسابه على الإنستاغرام اليوم'.









'أردت أن أخبر H إننا جميعًا نعيش حياتنا وكأننا نركض فوق جهاز الركض الرياضي، وأننا كلنا نعيش حياة بائسة. أردت أن أخفف عنه بواسطة تلك الكلمات البديهية الواضحة. لا أظن أننا سنتواعد، فأنا لا أشعر بشيء تجاهه. ابتلعت الكلمات التي كنت أنوي أن أقولها، ورحت أمزح لأتفادى قول الحقيقة القاسية. ربما كان ما يعرفه عني أكثر من اللازم. والحياة صعبة بما فيه الكفاية حتى مع تلك المعرفة. دخلت على حساب حبيبي السابق. ما كانت كلمة السر خاصته؟ لم أعرف أبدًا. أردت أن أعرف كلمة السر الخاصة بحسابه وأن أكسر أمن ذلك العالم الذي يؤمنون بصلابته. كان يجب علي أن أفتح حسابي أنا حتى أتمكن من تصفح ما ينشره على حسابه. كان العامان اللذان قضاهما معها متاحين للعرض أمام الناس في حسابه، تمامًا كما كانت ذكرياتنا معًا متاحة قبل ذلك. أردت أن أمسح كل ذلك، وبعد تردد طويل، ضغطت زر: مسح'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

عنوان القصة هو: «الحب والمال»، وهو عنوان يوحي لنا بأن الحب والمال شيئان متساويان، وأن الحب قد يُشترى بالمال. وكان المال هو السبب وراء انهيار أسرة الراوية. والمثير للسخرية، هو أنها أصبحت في النهاية تعمل في شركة لإقراض المال، وساعدت حبيبها في عدة مواقف باستخدام المال الذي جنته من عملها هذا، ولكن ذلك المال كان السبب في إنهاء علاقتهما أيضًا. بعبارة أخرى، كان المال هو السبب في تدمير حياتها. ولذلك فقد مسحت حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها فقدت أي أمل في الحب من جديد.









'لماذا لم أفعل هذا من قبل؟ وهو شيء لا يستغرق سوى لحظة؟ ماذا بقي أصعب من ذلك؟ ولكن لا حياة بدون ألم. لا، لو لم يكن هناك ألم لما وجدت الحياة. شعرت أن كل شيء ظننته سعيدًا ذات يوم يغرق في الكآبة. ما سيحدث هو نفس ما حدث عدة مرات من قبل. سأرى الناس يغرقون في الديون أو يفلسون بسبب عجزهم عن سداد ديون الحب. سيقترب موعد تسديد الدين ببطء، ولكنهم سيعجزون عن دفع الفوائد، ناهيكم عن أصل الدين. سيشعرون بثقل ديون الحب، وسوف يعلنون إفلاسهم، ولكنهم رغم كل ذلك سيأتون إلى هنا لحل مشكلة فقر الحب. أو ربما للاحتفاظ بحبهم الفقير. سيبقى الحب إلى الأبد رغم فوائده الباهظة، ورغم استحالة سداد أصل الدين. ولا أستطيع أن أقرر ما إن كان ذلك شيئًا جيدًا أم لا'.









«تشوي جي-إيه 최지애»

- وُلدت في «سيول» 1980.

- أول أعمالها: رواية بعنوان «خيال حلو» في عام 2014.