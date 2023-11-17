بيونغ شيجو سونغ ريميه / بارامي بوندا / جوك بيوك غا

أغاني الشتاء

شهد الأسبوع الماضي يوم الـ«إيب دونغ»، وهو بداية الشتاء طبقًا للفصول الموسمية الأربعة وعشرين في التقويم الكوري التراثي. بينما يقع الـ«سو صُل» في يوم الأربعاء القادم، وهو الموعد الذي يفترض أن يشهد أول تساقط للثلوج. ويعتقد أن الاحتباس الحراري هو المتهم الأول في قصر فترة الشتاء مقارنة بالماضي، ولكن هذا لا يعني أن الشتاء ليس باردًا، فكوريا تشهد أجواء شديدة البرودة في الشتاء، وهو ما يجعل الناس يشتاقون إلى الأجواء الدافئة الجميلة. وأول أغانينا اليوم هي أغنية مستوحاة من قصيدة شعرية بعنوان: في غابة الصنوبر. تقول بعض كلماتها:

تتساقط الثلوج في غابة الصنوبر، والأزهار البيضاء تتفتح على الفروع

وقد كسرت واحدًا كي آخذه إلى مسكن حبيبي

وعندما يراه حبيبي، فلن أهتم حينها إن ذابت الزهور الثلجية

ترتبط بعض أصناف الطعام بالشتاء. وفي الماضي، كان الباعة الجائلون الرحالة الذين يبيعون فطائر الأرز الحلوة وجيلي الحنطة السوداء في ليالي الشتاء الباردة يعمدون إلى الصياح بصوت عالٍ منادين بأسماء الأطعمة الشهية التي يبيعونها ليجذبوا أنظار الزبائن. ولم يعد هؤلاء الباعة الجائلون يسيرون في الشوارع لينادوا على بضائعهم الشهية كالماضي، ولكننا لا نزال أكشاك بيع الطعام التي يبيع فيها الناس حساء فطائر السمك، والبطاطا الحلوة المشوية، والكستناء المشوي، والكعك المحشو بالفول الأحمر الحلو. وكلها أطعمة خفيفة يحب الناس تناولها في الشتاء، ويزداد مذاقها لذة إذا تناولها المرء مع الأسرة والأصدقاء وهم يجلسون على الأرض المدفأة وكل منهم مغطى ببطانية سميكة. والأغنية التي سنستمع إليها الآن معًا هي «بارامي بوندا 바람이 푼다» أو: الرياح تهب. وأغنية الكستناء أو «غونبام تاريونغ 군밤타령» هي نسخة بالآلات الموسيقية من تلك الأغنية. وتقول بعض كلماتها:

الرياح تهب، الرياح تهب

رياح المال تهب على سواحل يون-بيونغ

ياله من أمر رائع

وسواحل يون-بيونغ هنا تشير إلى البحر المحيط بجزيرة «يون بيونغ دو» في البحر الغربي. وكان أسماك الكوربينا الصفراء أول ما يصيده صيادو البحر الغربي. وفي كل مرة كان أحد الصيادين يخرج إلى البحار، كان يعود بقارب محمل بأسماك الكوربينا الصفراء هذه، وهو ما كان يعني الرزق الوفير له ولأسرته.

هناك مقطع في أغنية البانسوري الشهيرة باسم «جون بيوك غا» أو: أغنية الجروف الحمراء التي تقص المعركة الملحمية المعروفة في التاريخ الصيني. وفي تلك القصة، يقود «جوجو» جيشًا ضخمًا ليدخل به «أو نارا»، وهنا يتصدى له «ٍسون-غوون» و«جويو»، وسرعان ما ينضم إليهما «جيه غال كونغ ميونغ» ويضع خطة صارمة. وقد وضع الخطة بحيث تكون جيوش جوجو شمال النهر، وجيوش سون-غوون في الجنوب. ولما لم يكن جنود «جو جو» قد جربوا المعارك في الماء من قبل، فقد ضم جنرالهم المراكب إلى بعضها حتى تشبه قطعة أرض كبيرة. وهنا يخطط «جيه غال» للهجوم عليهم بالنيران، ولكن المشكلة التي تواجهه هي أن الرياح كانت تهب من الشمال، وهو ما يعني أنه إذا أطلق عليهم السهام النارية من الجنوب ستعارضها الرياح، وهكذا لن تصل إلى جنود العدو. وهكذا جلس ليصلي للسماء حتى تغير اتجاه الرياح. والقصة قد تبدو ساذجة لجمهور اليوم، ولكنها كانت مؤثرة مقنعة في حينها. وفي نهايتها، استجابت له السماء وأصبحت الرياح تهب من الجنوب.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «بيونغ شيجو سونغ ريميه 평시조 송림에» أو: في غابة الصنوبر، غناء «يانغ جونغ-وون».

- «بارامي بوندا» أو الرياح تهب بأداء مجموعة من عازفي الهيغم المعروفين باسم «إي هيوني نونغ 이현의 농».

- «جوك بيوك غا» غناء «يون جين-تشول 윤진철».