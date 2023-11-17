السفير/ وليد صيام: الشعب الفلسطيني سيظل يناضل إلى آخر نفس

أكد السفير/ وليد صيام سفير فلسطين لدى كوريا الجنوبية واليابان على أن الشعب الفلسطيني سيظل يناضل إلى آخر نفس، مشيرا إلى أن قطاع غزة تلقى خلال الاجتياح الإسرائيلي الحالي كمية من القنابل تعادل مرة ونصف قدر القنبلة النووية.

وأضاف السفير وليد صيام في مقابلة مع القسم العربي أن الشعب الفلسطيني ظل يتلقى تحت الاحتلال الإسرائيلي إهانة يوميا بدون توقف، وهذه إحدى الأسباب التي تجعل الشعوب تنفجر في وجه الاحتلال، كما أن القانون الدولي يعطي الحق للشعوب المحتلة بالدفاع عن نفسها، ولذلك فإن المعاناة اليومية المستمرة للشعب الفلسطيني هي سبب هجمة حماس الأخيرة ضد إسرائيل.

وأوضح السفير صيام أن إحدى المشاكل الرئيسية حاليا تتمثل في أن المجتمع الدولي لم يرغم إسرائيل على تنفيذ الاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن الدول التي منحت إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني، بمثابة هولوكوست جديد ضد الفلسطينيين في القرن الحادي والعشرين، تريد حلا واضحا بالنسبة للصراع الفلسطيني الإسرائليلي، كما أن الولايات المتحدة لديها قرار بضرورة تطبيق حل الدولتين.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية سقطت الأقنعة عن الدول التي تدعي دعمها للديمقراطية والحرية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوربية، وفي المقابل فإن الصين، التي تعتبر دولة عظمى حاليا، ومنطقة شرق آسيا، سوف تكون الوجهة القادمة للمفاوضات.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

السفير وليد صيام: غزة تلقت قنابل مرة ونصف بقدر قنبلة نووية

السفير وليد صيام سفير فلسطين لدى كوريا واليابان