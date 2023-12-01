جيندو داشي ريغي / هاجوك سوري / شيتغيم سوري

أغاني للموتى

هناك نصائح كثيرًا ما يتبادلها الناس فيما بينهم، مثل النصيحة التي تقول: عش يومك وكأنه آخر يوم في حياتك. ولا شك أن الموت قدرنا جميعًا، ولكن الكثيرين يعيشون وهم يتناسون هذه الحقيقة. وفي الماضي، كان من المعتاد أن يموت الناس في بيوتهم، وأن تشارك قراهم بالكامل في الجنازة. وكانت كل قرية تعقد عدة جنائز كل عام. وكان تكرار الجنائز يذكر الناس دائمًا بالخيط الرفيع الذي يفصل الحياة عن الموت، و«جيندو داشي ريغي 진도다시래기» هو مصطلح نبع من الحضارة التي لا تفرق بين حياة والموت تفريقًا كبيرًا. و«جيندو داشي ريغي 진도다시래기» هي مسرحية يقوم بها الرجال قبل اليوم الذي يحمل فيه الكفن إلى بيت الميت. ويتضمن العرض المسرحي بعض الأغاني والموسيقى. وفي الختام، يُعرض مشهدٌ لميلاد طفل جديد، في تعبير عن مواساة أهل الميت ببث الأمل فيهم في أن الميت سيعبر أرض ما بعد الموت ويولد من جديد على الأرض حسب معتقداتهم.

بالنسبة إلى الثقافات التي يُعد الموت فيها شيئًا ثقيلًا كئيبًا، قد يبدو الغناء والرقص في الجنازة شيئًا غريبًا وغير مستساغ، ومن الطبيعي أن نجد تباينا بين السلوكيات التي تقبلها كل حضارة حتى وإن تشابه الموقف أو التجربة. والغرض من مسرحيات «جيندو داشي ريغي 진도다시래기» هو التخفيف عن أسرة الميت حتى لا تستسلم للكآبة والاضطراب الذي يخلفه الفقد، وبث الأمل فيهم بأن الموت ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لحياة جديدة ستنبت ذات يوم. وهناك خدمات متخصصة تتولى نقل الميت إلى المدفن أو المحرقة في كوريا هذه الأيام، ولكن حمل النعش في الماضي كان مهمة تقع على عاتق أهل الميت أنفسهم. وكان النعش في كوريا في الماضي يزين بالشرائط الملونة والأزهار، تمامًا كزينة الزفاف، وكان يحمله عدد من الرجال. وكان يعد من آخر مظاهر الترف التي سيحظى بها جسد الميت على هذه الأرض. وكان هناك أغنية مخصصة لمناسبة حمل النعش، وكان حاملو النعش يحتاجون إلى هذه الأغاني لتحقيق التعاون التام بينهم في أداء تلك المهمة الصعبة، التي تتمثل في حمل نعش ثقيل على طريق ضيق وعر بتناغم تام فيما بينهم في الحركة.

أما «شيتغيم غوت 씻김굿» فهو اسم مراسم الغوت الشامانية التطهيرية التي تهدف إلى تمني مرورًا آمنًا للميت إلى العالم الآخر. وغالبًا ما يسبقه ما يعرف باسم «سون نيم غوت 손님굿»، وهي صلوات من أجل أن يحل السلام على أهل الميت وأن يعيشوا حياة طويلة في صحة وعافية من بعده. وهناك أيضًا «جيه صُك غوت» التي تتمنى الرخاء والسعة للناس. ومن ضمن المراسم الشامانية الأخرى، ما يعرف باسم «غوبوري 고풀이»، وفيه تقدم الكاهنة الشامانية على فك حبل قطني طويل، ويمثل هذا الفعل فك رباط ضغينة أثقلت قلب الميت في حياته. وفي مراسم «شيتغيم غوت 씻김굿» التطهيرية، تنظف الكاهنة تمثالًا أو دمية صغيرة تمثل الميت بواسطة مكنسة وماء مخلوط بعشبة النار. وهو ما يمثل غسل الأخزان والضغائن القديمة. وآخر خطوات التطهير هو تمهيد الطريق للعالم الآخر، حيث يتم فرش قطعة كبيرة من القماش القطني على الأرض، ويدفع عليها حجر يمثل روح الميت ليرى الحاضرون كيف تعبر روح الميت من عالمنا إلى العالم الآخر.





الأغاني المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطع من «جيندو داشي ريغي 진도다시래기» بصوت «كانغ جون-صُب» وآخرين.

- «هاجوك سوري 하적 소리» ضمن أغاني «جيندو سانغ يو سوري 진도상여소리» وأيضًا «آميتابول 아미타불» بصوت «جو كونغ-رييه 조공례».

- «شيتغيم سوري 씻김소리» ضمن أغاني مراسم «شيتغيم غوت» الشامانية، غناء «سونغ سون-دان 송순단».