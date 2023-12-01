(8) 사정이 있었겠지

동백: 엄마. 나는 엄마 덕분에 진짜 더럽게 못 살았어.

أمي، بسببك عشت حياة تعيسة.

학교 때는 고아라고 왕따, 다 커서는 부모 없이 자란 애라고 다 내가 싫대.

لم يكن لدي أصدقاء في المدرسة لأنني يتيمة، وكرهني الجميع عندما كبرت لأنني كبرت بلا أم أو أب.

나는 엄마 덕분에 재수 없는 년으로 살았지만,

لقد عشت حياة تعيسة بسببك ولكن،

난 그냥 그러려니 했어. 엄마도 사정이 있었겠지 했지.

حاولت ألا أتوقف كثيرا عند هذا. وأفكر أنه كان لديك ظروفك.





شرح التعبير

كلمة 사정 : ظرف أو سبب

اللاحقة겠 : تضاف للفعل لإظهار معنى التوقع أو التنبؤ

يستخدم هذا التعبير عندما يرجع الطرف الآخر عن كلمته أو وعده أو يقول إن أمرا لا لن ينفع أو يتسبب في أي نتيجة سلبية لأمر ما، فتقول في نفسك بالتأكيد لديه سبب.

واللاحقة “-겠”تفيد التوقع أو التنبؤ. مثلا

곧 휴식시간이 시작되겠습니다

يعني "ستبدأ فترة الراحة قريبا". وهنا يظهر هذا تنبؤ بحدث مستقبلي.





شرح الأمثلة

1

가: 경호가 오늘은 절대로 안 늦겠다고 했는데 오늘도 늦게 왔어.

أ.قال كيونغ هو إنه لن يتأخر أبدا، ولكنه جاء متأخرا.

나: 뭔가 사정이 있었겠지.

ب.بالتأكيد لديه سبب.

2

가: (OO가) 그렇게 어렵게 들어간 직장인데 왜 벌써 그만뒀을까?

أ.لقد التحق للعمل بالشركة بصعوبة بالغة فكيف تركها بهذه السرعة؟

나: 뭔가 말 못 할 사정이 있었겠지.

ب.بالتأكيد لديه سبب لا يمكنه الحديث عنه.



