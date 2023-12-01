نام او هيون من إنفنيت يصدر أول ألبوم كامل

أصدر المطرب "نام او هيون" عضو فرقة "إنفنيت" ألبومه المنفرد الخامس بعنوان "وايتري"، وهو أول ألبوم كامل له بعد أن كشف عن 4 ألبومات مصغرة.

وفي مقابلة أجريت معه يوم الثامن والعشرين من نوفمبر، بمناسبة إصدار ألبومه المنفرد الجديد، كشف المطرب "نام" عن أنه كان يعاني من سرطان نادر يسمي "ورم اللحمة المعدية المعوية".

وقال "نام" إنه خضع لعملية جراحية في نهاية شهر أبريل الماضي، وأنه لم يُشف تماما حتى الآن، موضحا أنه أصدر ألبومه الجديد لأنه أراد اللقاء بمعجبيه.

ويضم ألبوم "نام" الجديد 11 أغنية، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "بيبي بيبي".

وقد بدأ المطرب "نام او هيون" أنشطته الغنائية كعضو في فرقة "إنفنيت" قبل 7 سنوات.