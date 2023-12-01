الرياض تفوز بحق استضافة إكسبو 2030

فازت المملكة العربية السعودية بحق استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في عاصمتها الرياض، بعد منافسة مع مدينتيْ بوسان الكورية وروما الإيطالية.

وحصدت الرياض 119 صوتا مقابل 29 صوتا لبوسان و17 صوتا لروما، أي أنها حصلت على ثلثي الأصوات الـ165 في التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي.

ويقام معرض إكسبو الدولي كل 5 سنوات وتستمر إقامته لمدة 6 أشهر بحد أقصى.

ويسمح هذا المعرض للبلد المضيف بإظهار نفسه للعالم، كما يكون بمثابة مختبر للمهندسين المعماريين.

ففي الواقع، تم بناء برج إيفل في باريس بمناسبة إكسبو 1889، ومعلم أتوميوم في بروكسل بمناسبة إكسبو 1958، والإبرة الفضائية في سياتل بالولايات المتحدة بمناسبة إكسبو 1962.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" المملكة العربية السعودية الدولة الشريكة الرئيسية لكوريا الجنوبية، على الفوز بحق استضافة إكسبو 2030 في الرياض، معربا عن استعداد كوريا لتقديم الدعم لإنجاح إكسبو الرياض.

ويطيب للقسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو بمناسبة الإعلان عن فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030، أن يتقدم بأطيب وأحر التهاني للحكومة السعودية والشعب السعودي.