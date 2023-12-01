الممثلة الكورية لي يونغ إيه تتبرع بـ50 مليون وون للأطفال في غزة

تبرعت الممثلة الكورية "إي يونغ إيه" بمبلغ 50 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 38 ألف دولار، للأطفال الذين يعانون من أضرار جسيمة بسبب الاشتباكات المسلحة في قطاع غزة.

وقالت الممثلة "لي" إنها قررت التبرع بهذا المبلغ لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صدمة مؤلمة بسبب فقدان أسرهم وسط الحرب.

وسوف يتم تخصيص المبلغ الذي تبرعت به الممثلة "لي" في تقديم إغاثة طارئة ودعم طبي للأطفال في المناطق المتضررة عن طريق منظمة الصليب الأحمر الدولية.

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تجاوز عدد القتلى الأطفال في ظل الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس 4500.

وللأسف الشديد، يمثل ذلك أكثر من 40% من إجمالي عدد القتلى من الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اندلاع الاشتباكات في غزة.

وسبق وأن قامت الممثلة "لي يونغ إيه" بتقديم تبرعات مالية ليس فقط في كوريا بل وأيضا خارجها، حيث تبرعت في شهر أغسطس الماضي بمبلغ 50 مليون وون لإغاثة ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية.