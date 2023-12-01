مسابقة للتحدث والكتابة وإلقاء الشعر وكتابة الخط باللغة العربية

أعلنت الجمعية الكورية العربية أنها ستنظم بالمشاركة مع السفارة السعودية لدى كوريا الجنوبية مسابقة للتحدث والكتابة وتلاوة الشعر وكتابة الخط باللغة العربية، يوم السابع من ديسمبر في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وفي فئة التحدث باللغة العربية، يمكن للمتسابقين اختيار موضوع من بين 3 موضوعات، هي: المحتوى الكوري مثل أغاني الكيبوب والأطعمة الكورية والمسلسلات الكورية، وما الذي تعنيه اللغة العربية بالنسبة لي، والتشابه بين الثقافتين الكورية والعربية.

أما في فئة الكتابة باللغة العربية فستقوم اللجنة التنظيمية بتحديد موضوع في يوم المسابقة، حيث يكتب المتسابقون مقالاتهم عن ذلك الموضوع باللغة العربية في 100 دقيقة.

وفي فئة تلاوة الشعر، يمكن للمتسابقين اختيار قصيدة من بين قصيدتي "بوابة الريح" للشاعر السعودي "محمد بن عواض"، و"أمنية المهاجر" للشاعر اللبناني "إيليا أبو ماضي"، وتلاوتها دون نص مكتوب من خلال حفظ كلماتها.

وسوف يمكن لجميع المتسابقين وحاضري فعاليات المسابقة المشاركة في فئة كتابة الخط العربي دون أي قيود.

وسوف يتم منح جوائز مالية تتراوح بين 100 ألف وون ومليون وون، لأول 5 فائزين في فئة التحدث باللغة العربية، و3 فائزين في فئة الكتابة، و5 فائزين في فئة تلاوة الشعر، و15 فائزا في فئة الخط العربي.