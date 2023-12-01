المركز الثقافي الكوري في مصر ينظم قافلة للثقافة الكورية في الإسكندرية

نظّم المركز الثقافي الكوري في مصر يوما ثقافيا تحت عنوان "قافلة الثقافة الكورية" في مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية على هامش عروض ليالي السينما الكورية التي أقيمت في عدد من دور العرض السينمائي.

وتضمنت الفعالية معرضا للواقع الافتراضي لأهم المعالم السياحية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تجارب ثقافية متنوعة، بما في ذلك تجربة الطعام الكوري وارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، وتجربة الكتابة باللغة الكورية، والألعاب الكورية.

وأعرب السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" عن سعادته بالمشاركة في فعاليات القافلة الثقافية وامتنانه لمركز الحرية للإبداع لاستضافة القافلة الثقافية الكورية.

وقال السفير "كيم" إن التفاعلات بين الشعبين الكوري والمصري ستسهم بقوة في تعزيز الصداقة والتعاون من خلال تنمية التفاهم المتبادل.

وأشار إلى أن المركز الثقافي الكوري في مصر يخطط لتنظيم قوافل ثقافية في المحافظات المصرية لتقديم لمحات من الثقافة الكورية التقليدية والمعاصرة من أجل تقوية التبادلات الثقافية بين كوريا ومصر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة "إيناس دياب" مديرة مركز الحرية للإبداع، إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا مهما في العلاقات بين كوريا ومصر من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة، مثل المعارض الفنية والعروض الموسيقية والرقصات التقليدية، مما يسهم في تعزيز تبادل الثقافات وتعميق التفاهم بين البلدين.

وأشارت إلى أن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية تحظى بشعبية متزايدة في مصر، وأن السياحة بين البلدين تشهد زيادة ملحوظة حيث يزور الكوريون مصر لاستكشاف المعابد القديمة والآثار التاريخية.

وقد تم افتتاح فعاليات "ليالي السينما الكورية في مصر" يوم الثاني والعشرين من نوفمبر، وتستمر حتى غد السبت في القاهرة والإسكندرية والغردقة.