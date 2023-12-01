حفل توزيع جوائز المسابقة الكورية العربية لأفكار الشركات الناشئة

اختتمت المسابقة الكورية العربية لأفكار الشركات الناشئة بحفل توزيع جوائز أقيم يوم العشرين من نوفمبر الماضي، بعد حوالي 80 يوما من بدئها في الأول من سبتمبر الماضي، بتنظيم مشترك بين الجمعية الكورية العربية والرابطة الكورية للتجارة الدولية، وبرعاية من وزارة الخارجية ومؤسسة إس أويل للعلوم.

وقد شارك في مسابقة هذا العام التي تعد الثالثة من نوعها، 95 فريقا، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعام الماضي، وتضمنت الفرق المشاركة كوريين وعربا مقيمين في كوريا الجنوبية من ذوي الأفكار الإبداعية المتعلقة بالتجارة مع الدول العربية، وهم يستعدون لإنشاء شركات ناشئة أو يديرونها حاليا.

وتم اختيار 10 فرق من بين 95 فريقا، منها 5 فرق في فئة الشركات الناشئة، و5 فرق في فئة الأفكار المبدعة، للتأهل إلى المرحلة النهائية للمسابقة.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من خبراء في الأعمال التجارية وأكاديميين ذوي صلة بالشرق الأوسط، عن أسماء الفرق الفائزة يوم العشرين من نوفمبر.

واحتل المركزَ الأول في فئة الشركات الناشئة فريق "آينون" الذي عرض حلا صديقا للبيئة ومنخفض التكلفة لتحلية المياه، ليتم توفيرها للزراعة في الشرق الأوسط.

أما في فئة الأفكار ففاز فريق "ثينك تانك" بالمركز الأول، بفكرة خدمات إدارة بيع وشراء منتجات الحلال في منصة واحدة، والتي تساعد المشترين على الشراء بدون المتاعب الحالية الناجمة عن ضرورة زيارة منصات عديدة مختلفة.

وتم منح جوائز مالية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 45.5 مليون وون للفرق الفائزة، منها 20 مليون وون لكل فريق فائز بالمركز الأول في فئتي الشركات الناشئة والأفكار.

وشارك في حفل توزيع الجوائز السفير المغربي لدى كوريا الجنوبية "شفيق رشادي"، وسكرتير عام الجمعية الكورية العربية، وعدد آخر من مسؤولي القطاعين العام والخاص.