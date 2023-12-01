افتتاح فرع لمعهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في الكويت

افتتحت السفارة الكورية لدى الكويت بالتعاون مع جامعة الكويت يوم العشرين من شهر نوفمبر الماضي، معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت، حيث تم تكريم الدفعة الأولى البالغ عددها 40 طالبا ممن اجتازوا الدورة التجريبية الأولى لتعليم اللغة الكورية، التي استمرت لمدة أسبوعين.

وأشار السفير الكوري "تشونغ بيونغ ها" إلى الإقبال الكبير من قبل الكويتيين على تعلم اللغة الكورية، وذلك بفضل مشاهد مسلسلات الدراما والأفلام وأغاني الكيبوب، إلى جانب الطعام الكوري، لافتا إلى أن معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية يعد الأول من نوعه في الكويت.

وأوضح أن الدورة ستكون أطول من أسبوعين، كاشفا عن بدء الدورة الثانية لدفعة جديدة تتكون من 40 طالبا أيضا.

وأكد السفير "تشونغ" أن فرصة تعليم اللغة الكورية ستكون متاحة للجميع ولن تقتصر فقط على طلاب جامعة الكويت، قائلا إنه لا رسوم على الراغبين في دراسة اللغة الكورية، وهي مجانية للجميع.

وأضاف أن اللغة تعد عنصرا أساسيا لتعزيز التعاون الثقافي، معربا عن أمله في أن تتمكن جامعة الكويت في العام القادم من توفير دورة دراسية معتمَدة للغة الكورية.

وقال السفير إنه في حال كان هناك طلاب متميزون يدرسون في معهد الملك سيجونغ، فسيكون من الممكن إرسالهم لمواصلة الدراسة في كوريا الجنوبية.