بونغ-غو / ساناجي آريرانغ / جاجيناري

أغاني العمل وتأدية المهام

الـ«بونغ-غو 풍구» هي كلمة كورية تشير إلى المنفاخ الذي كان يستخدم لإخراج الهواء اللازم لإشعال اللهب. وفي الماضي، كان الناس يشعلون النار في أفران المطابخ لتدفئة غرف المنزل وطهو الطعام، ومن ثم كانوا يحتاجون إلى المنفاخ كي يزيد اشتعال النار قوة. كما كان المنفاخ من الأدوات الأساسية في دكان الحداد إذ كان الحدادون يحتاجون إلى الحرارة العالية من أجل دق الأدوات الحديدية وتشكيلها. كما كان المنفاخ من أدوات المزارعين الأساسية أيضًا، إذ كانت محاصيل الحبوب كثيرًا ما تشوبها القشور والشوائب، وكانوا يتخلصون منها عن طريق نفخها بالمنفاخ، فلا يتبقى إلا الحبوب الناضجة الثقيلة. وكان منفاخ الـ«بونغ-غو» يستخدم في كل المناطق تقريبًا بسبب تعدد استخداماته المفيدة، وهو ما أدى إلى تنوع أسمائه بتنوع لهجات المناطق التي كان يستخدم فيها. وفي أغنية «بونغ-غو تاريونغ» التي توارثتها الأجيال في المناطق الغربية، هناك مقطع يصف البونغ-غو، فيقول:

منافخ البونغ-غو في شين-غييه وغوك-سان قد تذيب الحديد

ولكن زوجي العزيز يذيب قلبي أنا

بالنسبة إلى المهتمين بالأغاني الكورية التراثية، تعتبر أغنية آريرانغ أيقونة المجال. وهناك عدة نسخ من أغنية آريرانغ تختلف باختلاف المنطقة التي تتبعها. فعلى سبيل المثال، نجد أن «آريرانغ» من مقاطعة كيونغي تتحدث عن آلام الفراق، بينما آريرانغ من منطقة جيندو فلها طابع مبهج، وتتميز بنغمة أبسط، وهو ما يجعلها أغنية مثالية لختام الفعاليات المختلفة. ويقال إن مبدع «جيندو آريرانغ» هو عازف الديغم «باك جونغ-غي»، وهو أيضًا مبتكر مدرسة العزف الحر على الديغم، والذي استوحاه من «ساناجي تاريونغ 산아지타령». وكانت الأغنية المذكورة تعرف باسم مختلف عن هذا في منطقى جبل «جيري سان» ونهر «صُم جون كانغ»، وهو اسم «نون ميغي سوري 논매기소리» أو: أغنية نزع الحشائش الضارة. وكانت أغنية مناسبة تمامًا للغناء أثناء العمل.

تشتهر منطقة «جيندو» بمقاطعة جنوب «جولا» بأنها مهد الكثير من عباقرة الموسيقى في كوريا الجنوبية، بينما تحمل منطقة «يونغ كانغ» بمقاطعة جنوب «بيونغ أن» في كوريا الشمالية السمعة نفسها. وقد خرج الكثير من أشهر المطربين من المنطقتين المذكورتين، ولكن ما تشتهر به دونًا عن غيرها هي الأغاني التراثية «كيناري 기나리» و«جاجيناري 자진아리». وكانت الأغنيتان المذكورتان تغنيان في المواقف التي تتطلب بذل المجهود، مثل نزع الحشائش الضارة، أو قيادة العربات التي تجرها الثيران، أو جمع المحار من المناطق الطينية.





الأغاني المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- «بونغ-غو» أداء «ييغييول باند 예결밴드».

- «ساناجي آريرانغ» غناء «أوه دان-هيه» بمصاحبة «دون بونجيه دال 두번쩨달».

- «جاجيناري 자진아리»، بصوت «تشو دا-هييه 추다혜».