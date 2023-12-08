مؤسسة كويكا توفر الطاقة الكهربائية إلى متضرري الزلازل في المغرب

أبرمت المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" مذكرة تفاهم مؤخرا مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة من أجل توفير الطاقة الكهربائية إلى بعض المتضررين من الزلازل في المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من منكوبي الزلازل التي حدثت بالقرب من مدينة مراكش في وسط المغرب يوم الثامن من شهر سبتمبر الماضي، على وشك قضاء أيام الشتاء الباردة في مخيمات مؤقتة.

ولهذا قررت كويكا إبرام مذكرة تفاهم حول تركيب مولدات مؤقتة للطاقة الكهربائية في أكثر من عشرة معسكرات خاصة للمخيمات هناك بقيمة مليون دولار.

وتخطط كويكا لاستخدام الطاقة الشمسية في المشروع بالتعاون مع الوكالة المغربية من أجل توفير التدفئة والمياه الساخنة لحوالي 2,500 من ضحايا الزلازل.