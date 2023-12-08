عرض فرقة كوانغ جي وان للموسيقى الزراعية الكورية في الإمارات

قالت فرقة "كوانغ جي وان" للموسيقى الزراعية التابعة لبلدية "كوانغ جو" في مقاطعة كيونغ كي، إنها قدمت عروضا في العاصمة الإمارتية "أبوظبي" خلال زيارتها التي بدأت من السابع والعشرين من نوفمبر الماضي واستمرت حتى الأول من شهر ديسمبر الجاري، تلبية لدعوة ن المركز الثقافي الكوري لدى الإمارات.

يشار إلى أن المركز الثقافي الكوري نظم هذه العروض احتفالا بافتتاح فرع لمستشفى جامعة سيول الكوري في أبوظبي، للتعريف بالثقافة الكورية التقليدية.

وتوقعت البلدية أن تتيح هذه العروض الثقافية الكورية فرصة للكوريين الذين يعيشون هناك لإشباع حنينهم وشوقهم لوطنهم من جهة، وتقديم الجمال الكوري التقليدي وتميز فرقة "كوانغ جي وان" إلى المواطنين الإماراتيين من جهة أخرى.

كانت الفرقة قد قدمت أربعة وعشرين عرضا في المقر الرئاسي الكوري القديم فيما بين شهري أبريل وأكتوبر الماضيين، تلبية لطلب من اللجنة الوطنية للموسيقى الكورية التقليدية.

الجدير بالذكر أن هذه الفرقة تواصل نشاطها القوي منذ تأسيسها في شهر يوليو من عام ألفين وعشرة، حيث تلعب دورا فعالا كبعثة ثقافية من خلال تضمين فيديو عن أدائها في الفيديو الترويجي المستخدم خلال زيارات الرئيس الكوري إلى الخارج.