التعاون الكوري الأردني في مجال المفاعلات النووية الصغيرة المبتكرة

صرحت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية مؤخرا بأنها أبرمت مذكرة تفاهم يوم الأحد الماضي في الأردن، مع هيئة الطاقة النووية الأردنية حول نشر مفاعلات نووية صغيرة مبتكرة في الأردن.

واتفق الطرفان على تعزيز التبادلات التقنية الشاملة حول المفاعلات المبتكرة التي تطورها كوريا حاليا وإجراء دراسات جدوى مشتركة خاصة بالمفاعلات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الأردنية تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، وتستهدف إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية من خلال تنفيذ مشروعات نووية جديدة.

وتتوقع الشركة الكورية أن يسهم إبرام مذكرة التفاهم هذه في تعزيز علاقات التعاون مع الهيئة الأردنية، وكذلك تفعيل أعمالها من المفاعلات النووية الصغيرة الكورية في الخارج.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الأردن نوويا، فقد أكمل المعهد الكوري لأبحاث الطاقة النووية واتحاد ديه وو للهندسة والإنشاءات بنجاح، بناء وتشغيل مفاعل بحثي طلبته هيئة الطاقة النووية الأردنية في عام ألفين وسبعة عشر.

وبهذه المناسبة قال "هوانغ جو هو" رئيس الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية إن شركته ستستغل مذكرة التفاهم الجديدة لتطوير علاقات الطرفين إلى شريكين متطورين معا، كما ستعمل على تطوير علاقات التعاون بين كوريا والأردن، والتي تم تأسيسها من خلال بناء المفاعلات البحثية، إلى بناء مفاعلات صغيرة مبتكرة.