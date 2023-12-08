(9) 있으나 마나네

준기: 진짠데. 우리 아빠도 같이 봤다니까?

ولكن هذا حدث فعلا، لقد قال أبي أيضا إنه رآه؟

셔터는 내려갔는데 안에 불은 켜져 있었어.

كان ينزل من الحافلة وكان النور يضيء بالداخل.

필구: 향미누난가... 그럼 한 번 들어가 보지.

هل كانت هيانغمي. كان عليك الدخول للتأكد؟

준기: 무섭잖아. 도둑이면 몰라도 귀신이면 어쩌라고.

كنت خائفا، قد يكون لصا أو حتى عفريتا.

필구: 아빠 있는데 뭐가 무섭냐. 아빠도 있으나 마나네.

ولكن أبوك كان معك لماذا تخاف. واضح أن والدك وجوده مثل عدم وجوده.

준기: 야, 그래도 울 아빠가 풀파워로 붙으면 울 엄마 이길 수도 있거든?

ولكن أبي يمكنه أن يفوز إذا تصارع بكامل طاقته مع أمي؟

울 아빠 힘쎄가꼬 나 목마도 태워주거든? 내가 42킬로거든?!

أبي قوي جدا يمكنه أن يحملني على كتفه. مع أن وزني 42 كيلو.

필구: 나 목마 타보고 싶지도 않거든?

لا أرغب في أن يحملني أحدهم على كتفه.





شرح التعبير

-나 -나” "توضع بعد كلمتين للتعبير عن أنه لا فرق بغض النظر عن اختيار أيا منهما.





يستخدم التعبير عندما يكون وجود شيء لا يختلف عن عدم وجوده، نقول "있으나 마나네" يعني سواء كان موجودا أو لا لا فرق. وممكن أيضا أن يكو ن معناه "있어도 별 효과가 없음을" يعني حتى مع وجود هذا الشيء لا فائدة... وكلمة "마나"هنا تصريف "말다" وهنا يُستخدم التعبير بمعنى سواء فعلت شيئا أو لم تفعله فلا فرق أو لن تتغير النتيجة. فمثلا:

옷이 너무 얇아서 입으나 마나예요

الملابس خفيفة جدا لذا أشعر بالبرد وكأنني لا أرتديها.





شرح الأمثلة

1

가: 바람이 너무 세게 불어서 우리 비행기 못 뜬대.

أ.يقولون إن الرياح قوية جدا لذا لن تقلع طائرتُنا.

나: 표 어렵게 구했는데. 표가 있으나 마나네.

ب.لقد حجزنا بصعوبة. التذكرة وجودها وعدمه سواء.

2

가: 전기가 나가서 물을 못 끓이겠는데?

أ.الكهرباء مقطوعة لا يمكننا غلي الماء؟

나: 배고픈데 컵라면이 있으나 마나네.

ب.أشعر بالجوع الشديد أكل الراميون أو عدم أكله لن يفرق.



