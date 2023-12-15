عودة مسلسل لعبة الحبار بموسم ثانٍ جديد

أعلنت منصة "نتفليكس" عن إصدار الجزء الثاني من مسلسل "لعبة الحبار".

تجدر الإشارة إلى أن "نتفليكس" كانت قد كشفت في شهر يونيو من العام الماضي عن مقطع إعلاني تشويقي عبر حسابها الرسمي على تويتر، أكدت من خلاله عودة المسلسل.

وطرحت "نتفليكس" مقطع الفيديو الترويجي للجزء الثاني من مسلسل "لعبة الحبار على صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وسوف يعود المسلسل بموسمه الثاني بعنوان " لعبة الحبار: التحديات"، لكن لم يتم الإعلان عن موعد عرض هذا الموسم الجديد بعد.

كان الموسم الأول من مسلسل "لعبة الحبار" هو الأكثر مشاهدة في منصة "نتفليكس" بعد الكشف عنه في عام 2021، كما فاز بجائزتيْ "إيمي" في فئتي أفضل مخرج وأفضل ممثل.