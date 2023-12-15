توايس تقيم حفلا غنائيا منفردا في ملعب أليجانت في لاس فيغاس

قالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية إن فرقة "توايس" ستقيم حفلا غنائيا منفردا يوم السادس عشر من شهر مارس القادم في ملعب "أليجانت" بمدينة لاس فيغاس الأمريكية ضمن جولتها العالمية الخامسة.

وتمتعت الفرقة هذا العام بزخم باعتبارها أفضل فرقة نسائية عالمية، حيث برز ألبومها المنفرد الإنغليزي "ضوء القمر شروق الشمس" الذي تم الكشف عنه في شهر يناير الماضي، وألبومها المصغر "جاهز للوجود" الذي تم إصداره في شهر مارس الماضي، في قوائم الموسيقى العالمية المختلفة، بما في ذلك قائمة "بيلبورد هوت 100" وقائمة "بيلبورد 200".

وفازت الفرقة في شهر مارس الماضي بجائزة "بيلبورد المرأة في الموسيقى لعام 2023".

وأطلقت فرقة "توايس" جولتها العالمية الخامسة في شهر أبريل الماضي، حيث ستقيم ضمنها حفلات في اليابان وإندونيسيا والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة حتى شهر مارس من العام القادم.