فرقة إيتيز تتصدر قائمة بيلبورد 200 للألبومات

تصدرت فرقة "إيتيز" الشبابية الكورية قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للألبومات، بألبومها الكامل الثاني بعنوان: "ذا ورلد إيب. فين. ويل".

وقد احتل هذا الألبوم لفرقة "إتيز" المكونة من 8 أعضاء، المركز الأول في قائمة "بيلبورد 200" متفوقا على ألبومات مشهورة أخرى، منها "1989" للمغنية الأمريكية "تايلور سويفت"، وألبوم "فور أول دوغز" للمغني الكندي "دريك".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فرقة "إيتيز" قائمة "بيلبورد 200" لتصبح سابع فرقة كيبوب تحتل المركز الأول في هذه القائمة بعد كل من "بي تي إس" و"سوبر إم" و"ستراي كيدز" و"بلاك بينك" و"تي إكس تي" و"نيو جينز".